Este es el dispositivo que necesitas en tu rutina para peinarte cada mañana en menos de 5 minutos

No quieres invertir demasiado tiempo por la mañana en peinarte, pero quieres salir del pelo liso o de la coleta, ¿te suena? Da igual si vas al trabajo, a la universidad o haces deporte, porque con un cepillo de aire caliente con varios accesorios tienes los peinados de toda la semana más que solucionados. Y sin invertir más de 5 minutos.

De hecho, el cepillo de aire caliente Bellissima Ceramic & Argan Oil 6 en 1 es el mejor ejemplo. Podrás alisar, peinar, ondular, rizar y hacerte cualquier peinado en poco tiempo, aunque no sea tu punto fuerte. ¿Y lo mejor? Ahora está rebajado a menos de 55€ en Amazon.

Lo mejor de este producto

6 accesorios en 1 para alisar, ondular, dar volumen o para moldear el flequillo.

Tecnología iónica que reduce el encrespamiento y mantiene la hidratación del cabello.

Recubrimiento cerámico con aceite de argán.

1000 W de potencia para secar y peinar al mismo tiempo.

Comprar en Amazon por (89,99) 54,99€

Así es el cepillo de aire Bellissima Ceramic & Argan Oil 6 en 1

Una de las grandes ventajas del cepillo de aire caliente Bellissima Ceramic & Argan Oil 6 en 1 es que puedes secarte y peinarte el pelo a la vez para ahorrar muchísimo tiempo. Tiene 2 niveles de temperatura y de velocidad para adaptarlo a lo que tu melena necesite en cada momento. Por ejemplo, para simplemente secártelo con volumen cada mañana o hacerte unas ondas naturales en unos pocos minutos.

Además, viene en un pack muy completo en color lavanda (también disponible en negro) y con una mochila para llevarlo de viaje. Y si buscas el regalo perfecto para una amiga que adora cuidarse el pelo, ¡ya lo tienes!

Todos los peinados que te puedes hacer con un cepillo de aire

Un alisado perfecto y brillante, sin necesidad de utilizar la plancha.

Ondas naturales para un look desenfadado.

Dar volumen en la raíz, ideal para las melenas finas.

Flequillo perfecto, ya sea recto, abierto o a un lado.

Puntas hacia dentro o hacia afuera. Es un peinado sencillo que cambia cualquier look.

¿Sabías que un cepillo de aire puede ser tu mejor aliado beauty para la vuelta a la rutina? Viene con todos los accesorios que necesitas, y lo mejor es que no te va a costar más de 55€. ¡Nos encanta!

