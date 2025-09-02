¿Empezar a tomar té matcha en la vuelta a la rutina? Así te puede ayudar (y trucos para prepararlo)

¿Has oído hablar del té matcha? Es una bebida que lleva varios meses de moda, pero no todo el mundo conoce sus beneficios, sobre todo de cara a la vuelta a la rutina. Es un superalimento con tradición japonesa que te puede ayudar a mejorar la claridad mental y a tener más energía.

Además, da más energía que tomarte un café, y sus propiedades sientan infinitamente mejor. Por eso, el té matcha en polvo de Vahdam lleva varias semanas siendo el más vendido en Amazon de su categoría. Acumula más de 28.000 valoraciones positivas y además ahora está rebajado un 22% por tiempo limitado, ¿necesitas más razones para probarlo?

Puntos fuertes de este producto

Auténtico té matcha japonés con un color verde intenso y una textura muy fina.

100% puro, vegano, libre de gluten y perfecto para cualquier dieta.

Es tan versátil que sirve para preparar un té caliente, helado, batido o postres.

¿En qué se diferencia de otros?

Lo que diferencia al té matcha en polvo de Vahdam de otros es su compromiso con la pureza y la autenticidad. Es un té 100% puro que viene directamente de algunas regiones de Japón, como Kagoshima, Shizuoka y Uji. Y contra esa calidad es casi imposible competir.

Además, pertenece al comercio justo y la marca garantiza que los agricultores obtengan siempre un precio justo por su trabajo, y destina el 1% de sus ingresos a la educación de los hijos de quien cultiva este té matcha. Te va a hacer sentir mejor en todos los sentidos.

Cómo preparar té matcha paso a paso

Preparar té matcha en casa es relativamente sencillo, aunque cuando cojas algo de práctica, el resultado será todavía mejor.

Coge una cucharada de té matcha (unos 2 gramos) y ponlo en un bol o en una taza grande. Vierte una pequeña cantidad de agua caliente (no hirviendo) sobre el polvo para crear una pasta. Utiliza un batidor de bambú o una batidora pequeña para disolver los grumos. Añade el resto del agua caliente o leche (fría o caliente) según tus gustos. Bate de forma enérgica haciendo movimientos en zigzag hasta que se forme una capa de espuma en la superficie. Termina de personalizar al gusto. Puedes añadir un poco de miel, leche vegetal o hielo.

¿Te animas a probar el té matcha? Es una bebida rica en antioxidantes y con muchísimos beneficios para el organismo que notarás desde el primer día. Y lo mejor es que este pack cuesta menos de 8€ en Amazon. No te vas a arrepentir.

