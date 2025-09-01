Por qué septiembre llena las consultas de psicología (y cómo enfrentarlo)

¿Sabías que el bienestar que conseguimos durante nuestras vacaciones se puede esfumar en la primera semana de vuelta a la rutina? La ciencia ha confirmado durante años que los niveles de energía y satisfacción mejoran durante los días de descanso, pero el 'efecto rebote' hace que volvamos al estado previo a las vacaciones en unos pocos días si no sabemos gestionarlo. Por eso, durante este mes se disparan las búsquedas sobre ansiedad en septiembre o el estrés por la vuelta al trabajo, y las consultas de psicología alcanzan sus picos más altos.

Hay muchas personas que comparan el mes de septiembre con el inicio de un nuevo año (con sus propósitos y expectativas), así que aparece la autoexigencia por volver a rendir al 100% desde el primer día, el miedo a no estar a la altura, la presión por la opinión ajena sobre nuestro rendimiento (jefes, equipo o familia) y objetivos autoimpuestos que muchas veces no son realistas. Todo este 'cóctel' activa la sensación de amenaza y hace que tanto el cuerpo como la mente entren en modo alerta desde el primer día. Perdiendo así el bienestar que hemos ganado en las vacaciones y disparando de nuevo los niveles de ansiedad y estrés.

¿Cuál es la solución? La psicología online que ofrecen plataformas como POP Empower es una vía accesible para aprender a gestionar el estrés o entender por qué aumenta la ansiedad en septiembre, aunque con una metodología centrada en el entrenamiento emocional. Ahora mismo, es la alternativa que mejor cubre la demanda de personas que quieren aprender a gestionar la vuelta a la rutina y tener herramientas para mantener una buena salud emocional durante todo el año.

Reserva tu primera sesión en POP Empower con un 20% de descuento

¿Por qué septiembre es difícil emocionalmente?

La vuelta a la rutina siempre se hace cuesta arriba, y no solo por el fin de las vacaciones. En septiembre, coinciden varios factores que influyen mucho en nuestro bienestar emocional y generan un impacto importante, como la vuelta al trabajo, al cole, los gastos extra o la presión por querer ser productivo desde el primer día.

Según datos de Google Trends, las búsquedas de estrés postvacacional (lo sufren alrededor de un 30% de los adultos) alcanzan cifras de récord cada año durante la primera quincena de septiembre. Y aquí es donde POP Empower propone un enfoque muy diferente al que estamos acostumbrados. Igual que te apuntas al gimnasio para entrenar tu cuerpo, sus psicólogos (mindtrainers) tienen como prioridad entrenar tu psicología, un enfoque innovador en la terapia.

Señales más frecuentes de ansiedad y estrés en septiembre

A veces, bromeamos con el 'bajón' que sentimos al volver de vacaciones o creemos que es normal tener cambios de humor. Ahora bien, si alguna vez has sentido que tu cuerpo está en la oficina, pero tu mente sigue en la playa, puedes acabar sufriendo episodios de ansiedad en septiembre, problemas para concentrarte, insomnio o irritabilidad.

Los psicólogos explican este efecto porque, durante las vacaciones, nuestro nivel de cortisol —la hormona del estrés— disminuye. En cambio, en cuanto retomamos la rutina, el cuerpo interpreta esa vuelta como una amenaza y se disparan los niveles de cortisol a cifras incluso más altas que antes de las vacaciones. El contraste es lo que provoca ese impacto emocional tan fuerte, y lo que hace que se disparen las consultas a psicólogos online en septiembre.

La psicología online es una solución accesible

Una de las razones que explican que las consultas de psicología en septiembre se llenen es que hoy en día es sencillo acceder a profesionales de manera online. Por ejemplo, plataformas como POP Empower tienen profesionales especializados en diferentes áreas (autoestima, ansiedad, pareja, maternidad, habilidades sociales...). Cuentan con un 98% de acierto al asignar al psicólogo adecuado según las necesidades de cada persona. Además, lo que les diferencia de otras consultas de psicología es que trabajan con una visión 360º orientada al bienestar emocional y con las herramientas necesarias para anticiparse y gestionar los problemas.

Es un enfoque que entiende que el bienestar emocional va mucho más allá de resolver un problema concreto. Aunque no lo creas, todas las áreas de la vida están conectadas. En la práctica: si una persona acude a terapia por ansiedad en el trabajo o por un problema de pareja, el enfoque 360º trabaja también la autoestima, las relaciones familiares o los hábitos de autocuidado. POP Empower entiende la terapia como un proceso mucho más profundo y transformador que permita recuperar el equilibrio en su conjunto.

Además, cuenta con psicólogos colegiados que tienen entre 10 y 25 años de experiencia y están entrenados en la metodología POP, que ayuda tanto en momentos de crisis como para superar obstáculos, bloqueos, mejorar el desarrollo personal o como una herramienta preventiva.

Reserva tu primera sesión en POP Empower con un 20% de descuento

Consejos y tips para gestionar el estrés postvacacional

¿Cómo gestionar el estrés postvacacional? Un psicólogo online es una opción que deberíamos contemplar, pero aquí van algunos tips psicológicos para la vuelta a la rutina que puedes poner en práctica desde hoy mismo:

Haz una pausa breve, toma conciencia de lo que sientes (cansancio, irritabilidad, tensión, estrés) y nómbralo sin juzgar.

En momentos de ansiedad o estrés, controla la respiración durante 2-3 minutos en un lugar tranquilo o siéntate en silencio para ayudar al sistema nervioso a bajar revoluciones.

Trabaja la introspección y hazte preguntas, cómo qué áreas de tu vida estás descuidando (sueño, alimentación, ocio, relaciones) y qué expectativas te estás imponiendo.

Aprovecha el mes de septiembre para redefinir tus objetivos y acercarlos a metas realistas. Un consejo: es mejor marcarte propósitos semanales y no con meses de antelación.

Reserva momentos del día para el autocuidado y apúntalos en tu agenda, igual que haces con otras tareas. Por ejemplo, tiempo para descansar, para hacer deporte, para socializar... Y tómatelos con la misma seriedad que cualquier otra anotación.

Reserva tu primera sesión en POP Empower con un 20% de descuento

El mes de septiembre, aunque no sea el favorito de mucha gente, es un buen momento para fijar metas, objetivos y propósitos. Eso sí, con pequeños pasos realistas y sin pretender que todo cambie de la noche a la mañana. El apoyo profesional online y la metodología POP puede ser lo que necesitas para la vuelta a la rutina, con sesiones online de 50 minutos, fácil acceso y ejercicios aceleradores para seguir avanzando fuera del espacio terapéutico.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.