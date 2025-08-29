He encontrado el labial mate 3INA perfecto en el tono que más se va a llevar este otoño (y cuesta menos de 11€)

Siempre he sido de pintalabios con brillo y gloss que dan un poco de volumen a los labios. De hecho, no he utilizado otra cosa en todo el verano. Pero cuando llega el otoño, no hay nada que me guste más que un buen labial mate, porque encaja mucho mejor con la época del año y siento que me favorece mucho más.

Y este año, que ya he fichado las tendencias que más se van a llevar, lo tengo clarísimo. Hace unas semanas descubrí el labial mate The Longwear Lipstick de 3INA MakeUp en el tono 250, un rojo oscuro que sienta estupendamente bien a cualquier tipo de piel. Tengo que reconocer que no me he podido resistir a probarlo, y que ya tengo favoritísimo para el otoño. ¿Lo mejor? Ahora no cuesta más de 11€ en Amazon.

Lo mejor de este labial

Color intenso en una sola pasada y en un tono muy elegante (está disponible en muchos más colores).

Me aguanta todo el día intacto, aunque beba o coma.

Sensación muy agradable, nada de dejar los labios tirantes o resecos.

El rojo oscuro tiene el poder de convertir un maquillaje básico en uno de otro nivel.

Comprar en Amazon por (17,95) 10,99€

The Longwear Lipstick 250 de 3INA MakeUp

El labial mate The Longwear Lipstick de 3INA MakeUp es mi nuevo favorito para el otoño, y ya me imagino lo bien que va a quedar con todos mis looks. Es un rojo oscuro con una fórmula muy cremosa que se desliza fácilmente sobre los labios y que se fija en unos pocos segundos. Por no hablar del acabado mate y sedoso que deja.

Pero lo que más me ha sorprendido es lo cómodo de llevar que es. Lo he utilizado más de 8 horas y no marca las líneas de los labios, no se cuartea y mantiene el rojo intenso después de todo el día. Y lo que yo más valoro: es una fórmula vegana y cruelty free.

Tips para combinar este labial mate

Un labial mate en un tono rojo oscuro es superfácil de combinar, pero aquí tienes mis trucos:

Yo aplico siempre antes un perfilador del mismo tono para dar un poco de volumen y marcar más la forma de los labios.

Evito un maquillaje recargado y solo me aplico un eyeliner fino y máscara de pestañas. Nada de sombras demasiado potentes.

Queda estupendo con joyas doradas o con un toque de perlas.

Si quieres un look desenfadado, incluso rockero, mejor el pelo suelto y con ondas. Pero si buscas elegancia, hazte algún recogido o clean look.

Comprar en Amazon por (17,95) 10,99€

Es mi mejor descubrimiento del otoño, y eso que todavía no ha empezado. Pero la combinación de labial mate con un tono que favorece tanto, y que jamás pasará de moda, es la mejor. ¡Y ahora por menos de 11€! Voy a aprovechar el descuento en Amazon para hacerme con varios.

Las 10 mejores bases de maquillaje del 2025: marcas, precios y recomendaciones

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.