¿Hinchada después del verano? Este es el complemento estrella que te ayuda a drenar y volver a la normalidad

En verano, todos hemos comido más de la cuenta y hemos caído en excesos, pero es completamente normal que durante tus vacaciones te permitas ciertos caprichos. ¿Ahora te sientes más hinchada o retienes más líquidos de la cuenta? Hay soluciones para evitarlo, como los complementos alimenticios para la retención de líquidos.

Uno de los más vendidos es el complemento Cumlaude Lab Drenaqua, formulado para drenar líquidos, mejorar el tránsito intestinal y que tu silueta vuelva a ser la que era. ¿Lo mejor? Acabamos de ficharlo en Amazon rebajado un 41% por poco tiempo, así que aprovecha para probarlo por menos de 11€.

Lo mejor de este complemento de Cumlaude

Fórmula drenante natural para evitar la retención de líquidos.

Con té verde antioxidante y antiinflamatorio.

Incluye magnesio y potasio que equilibran los electrolitos y ayudan al sistema muscular.

También prebióticos que reducen la hinchazón abdominal y favorecen la flora intestinal.

Cómo, por qué y cuándo tomarlo

El complemento Cumlaude Lab Drenaqua actúa sobre la retención de líquidos para aliviar todos sus síntomas, como la hinchazón, la pesadez o las molestias abdominales. Es apto para diferentes momentos de la vida, ya sea después de los excesos de verano, durante la ovulación, por utilizar anticonceptivos o simplemente si tienes una vida demasiado sedentaria.

¿Y cómo tomar este complemento para la retención de líquidos? Cumlaude recomienda tomar 1 cápsula al día con un buen vaso de agua, preferiblemente antes del desayuno. La combinación de extracto de té verde, prebióticos, magnesio, potasio y vitamina B6 ayuda a eliminar líquidos y a mejorar el tránsito intestinal.

Consejos para evitar la retención de líquidos después de verano

Los complementos como este de Cumlaude están bien para potenciar el efecto drenante, pero hay otros hábitos que puedes adoptar en tu día a día:

Bebe 2 litros de agua al día (no vale con solo refrescos o café).

Modera el consumo de sal, porque el exceso de sodio retiene líquidos.

Si no llevas una vida muy activa, muévete más. Puedes salir a caminar, a correr, a nadar o hacer yoga.

Incluye alimentos drenantes en tu dieta, como piña, espárragos, pepino o sandía.

Duerme bien (entre 7 y 8 horas diarias) para equilibrar hormonas y líquidos.

Ahora que ya tienes los tips para evitar la retención de líquidos y el complemento que lo frena, ¿a qué esperas para ponerlo en práctica? El mes de septiembre es una buena oportunidad para cambiar tus hábitos, así que empieza por llevarte este suplemento de Cumlaude por poco más de 10€.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.