Todo sobre el robot aspirador y friegasuelos que lava con agua caliente y usa detergente ¡ahora con 300€ de descuento!

Si lo que buscas es olvidarte de verdad de la limpieza del suelo, el robot aspirador y friegasuelos ECOVACS DEEBOT X8 Pro Omni juega en otra liga. Con un sistema de fregado que se lava solo, una potencia de succión que no deja nada atrás y una estación que lo hace todo, este modelo se acerca mucho a la idea de tener un asistente en casa que se encarga de la suciedad por ti.

Mientras otros robots requieren vaciar depósitos o lavar mopas cada poco, este modelo limpia su propio rodillo de fregado con agua, lo seca con aire caliente y está listo para la siguiente ronda. Eso, en el día a día, significa olvidarse de estar pendiente del dispositivo y disfrutar de suelos siempre impecables. Y ahora además está con un 30% de descuento en Amazon.

Lo mejor del DEEBOT X8 Pro Omni

Trapeador OZMO ROLLER autolavable : limpia esquinas y bordes sin dejar marcas, exprimiendo la suciedad y volviendo a empezar siempre con un rodillo limpio.

: limpia esquinas y bordes sin dejar marcas, exprimiendo la suciedad y volviendo a empezar siempre con un rodillo limpio. Cepillo lateral y rodillo extendidos : alcanzan huecos y rincones donde otros robots simplemente no llegan.

: alcanzan huecos y rincones donde otros robots simplemente no llegan. Succión de 18.000 Pa con ZeroTangle 2.0 : recoge pelos largos sin enredos y ajusta el fregado para no mojar alfombras.

: recoge pelos largos sin enredos y ajusta el fregado para no mojar alfombras. Estación OMNI 12 en 1 : lava, seca con aire caliente, ajusta la temperatura según la suciedad y añade solución limpiadora automáticamente.

: lava, seca con aire caliente, ajusta la temperatura según la suciedad y añade solución limpiadora automáticamente. AIVI 3D 3.0: detecta obstáculos y bordes con precisión, evitando choques y asegurando que no quede ninguna zona sin pasar.

detecta obstáculos y bordes con precisión, evitando choques y asegurando que no quede ninguna zona sin pasar. Asistente inteligente YIKO-GPT: permite darle instrucciones con voz o texto, incluso a distancia, y entiende órdenes complejas.

¿Por qué elegir este modelo?

El gran problema de muchos robots aspiradores es que requieren tanto mantenimiento que al final dejan de ser prácticos. Aquí, la estación OMNI hace casi todo: lava la fregona, la seca y detecta si hay zonas especialmente sucias para repasarlas. Eso significa menos trabajo para ti y más tiempo con la casa limpia.

Además, la potencia de succión es de las más altas de su categoría y, al levantar automáticamente el trapeador en alfombras, combina aspirado profundo con protección para textiles. Si en casa hay mascotas o personas con pelo largo, el sistema ZeroTangle 2.0 se agradece, evita los típicos enredos que obligan a desmontar el cepillo.

Lo que más gusta

El DEEBOT X8 Pro Omni está pensado para quienes quieren limpieza real sin tener que intervenir. Según las valoraciones en Amazon, acumula puntuaciones muy positivas por su potencia, lo bien que limpia esquinas y la autonomía que ofrece gracias a su estación 12 en 1.

Ahora mismo lo puedes encontrar en Amazon con descuento del 30%.

Es un robot aspirador que no sólo aspira, sino que se encarga de todo el proceso de fregado y mantenimiento.

