Adiós al dolor de espalda y a trabajar siempre en la misma postura: este escritorio rebajado te va a cambiar la vida

Pasar 8 horas al día (o más) en la misma postura delante del ordenador, ya sea trabajando o estudiando, es lo único que necesitas para terminar con dolor de espalda y con el cuello cargado. La mayoría de veces corremos el error de pensar que la 'culpable' de nuestros dolores es la silla y sí que tiene que ver, pero ¿y la superficie en la que te apoyas? Un escritorio regulable en altura es la solución más cómoda y la que mejor se adapta a tu cuerpo.

De hecho, este mobiliario lleva bastantes meses siendo viral, porque permite trabajar sentado, de pie y adaptar la altura del escritorio por completo a tus necesidades. Así que por eso no hemos podido dejar escapar la oportunidad de llevarnos el escritorio regulable en altura de Owlotech, rebajado ahora un 25% solo durante las Ofertas de Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes. ¿Quieres saber por qué es una compra lógica?

Claves de este escritorio regulable

Altura ajustable de 70 a 115 cm que se adapta muy bien a cualquier persona.

Superficie amplia de 120 x 60 cm en madera con textura de fibra de carbono, resistente y elegante.

Motor eléctrico silencioso que permite cambiar de posición sin ruido.

Puede soportar hasta 60 kilos de peso.

Por qué lo necesitas en casa

Cualquier inversión que hagas en mejorar tu espacio de trabajo y vaya a tener un impacto directo en tu salud, es una buena decisión. Mucho más si te decantas por el escritorio regulable en altura de Owlotech, uno de los top ventas del mercado y ahora con un precio que no deberías dejar escapar.

De hecho, este va a ayudarte a mejorar la postura y a reducir dolores de cuello y de espalda. Y también es una buena manera de aumentar la productividad, porque sin dolor trabajarás más cómodo y hasta más motivado.

Cómo aprovechar las ofertas de la Vuelta al Cole 2025 de PcComponentes

Las Ofertas de Vuelta al Cole son un clásico en estas fechas, y PcComponentes ya ha lanzado las suyas con descuentos de hasta el 40% en portátiles, ordenadores, monitores, smartphones, sonido, patinetes, equipamiento para oficinas... Hay descuentos que duran más tiempo y otras ofertas flash que solo están disponibles durante 24 horas.

Y ojo si encuentras alguna ganga, porque los artículos más vendidos y con mejores descuentos vuelan en unas pocas horas. Nuestro consejo: si encuentras algo que te convenza, pídelo antes de que sea demasiado tarde. Además, las Ofertas de Vuelta al Cole 2025 solo durarán hasta el 14 de septiembre.

Comprar en PcComponentes por (199,99) 149,99€

¿A qué esperas para comprarlo? Este escritorio regulable en altura de Owlotech se adapta muy bien a cualquier oficina o espacio de trabajo, y lo mejor es que ahora te vas a poder ahorrar 50€. Pero solo si lo compras antes de que la oferta vuele.

