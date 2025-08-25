El sérum reparador de Kérastase que arrasa en ventas: hidrata, repara y le devuelve la vida a tu pelo

¿Acabas de volver de vacaciones y tu pelo te está pidiendo ayuda a gritos? El sol, el cloro, la sal del mar y el viento le pasan factura a tu pelo, lo resecan y lo dejan sin vida y mucho más apagado que antes del verano. Por suerte, tiene fácil solución, y pasa por utilizar un sérum reparador para el cabello y adoptar buenos hábitos.

Precisamente por eso, el sérum reparador de noche Kérastase Nutritive 8H Magic Night Serum lleva ya varias semanas arrasando en ventas en Amazon, y lo seguirá haciendo durante todo septiembre. ¿La buena noticia? Ahora está rebajado un 22% solo por tiempo limitado, así que date prisa y llévatelo por menos de 30€. Vas a alucinar con los resultados.

Lo mejor de este sérum reparador para el cabello

Actúa durante 8 horas seguidas mientras duermes para devolverte la hidratación.

Fortalece la fibra capilar con niacinamida antisequedad y deja el pelo mucho más resistente.

Crea una película ligera que protege de la fricción con la almohada.

Deja el pelo hasta un 98% más fuerte desde la primera aplicación.

Comprar en Amazon por (35,99) 28,16€

Sérum reparador de noche Kérastase Nutritive

El sérum reparador de noche Kérastase Nutritive 8H Magic Night Serum, como su propio nombre indica, es un producto mágico que regenera el cabello seco durante la noche. Tiene una fórmula muy cremosa y ligera que se extiende de manera sencilla. Solo necesitas presionar una vez el dosificador, extender el producto entre las manos y aplicarlo en largos y puntas antes de dormir.

La principal ventaja es que no necesita aclarado. Por eso, solo tienes que aplicar el sérum reparador del cabello justo antes de dormir y te despertarás con la melena mucho más suave y hidratada. Así, poco a poco desaparecerán los efectos negativos del verano, la deshidratación y el brillo que has perdido.

Tips para cuidar tu melena en septiembre

Además de utilizar este sérum reparador para el cabello por las noches, hay otros trucos que puedes poner en práctica para cuidar tu melena:

Utilizar mascarillas y champús hidratantes.

Evita el calor excesivo y reduce al máximo el uso de planchas o secadores. Y si los utilizas, aplica siempre un protector térmico.

Sanea el cabello después del verano para que crezca más fuerte.

Bebe suficiente agua y mantén una buena alimentación para cuidar el pelo desde dentro.

Comprar en Amazon por (35,99) 28,16€

Este producto de Kérastase lleva ya varias semanas arrasando en ventas y, de hecho, es el más vendido de su categoría. Aprovecha que ahora tiene un descuento brutal para probarlo.

Los mejores secadores de pelo del 2025 para cuidar tu cabello

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.