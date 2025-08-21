Disfruta de la vuelta de La Liga con esta smart tv LG que PcComponentes ha rebajado más de la mitad de su precio

Un televisor se ha convertido en mucho más que un aparato para ver series o programas, ahora es el centro de ocio del salón y la manera más cómoda de disfrutar del mejor contenido. La smart tv LG 55NANO82T6B llega con todo lo necesario para que cada película, cada partido o cada juego se vea y se escuche con una calidad que sorprende, gracias a su pantalla NanoCell 4K de 55 pulgadas y un procesador que ajusta cada detalle en tiempo real.

Además de imagen y sonido, lo que realmente marca la diferencia es cómo se integra en tu día a día. Este modelo cuenta con el sistema webOS 24, actualizable durante cuatro años, y compatibilidad total con asistentes de voz como Alexa, Google o Siri a través de Apple HomeKit. Así no sólo tienes entretenimiento sin fin con aplicaciones y juegos, sino que también puedes controlar el televisor y otros dispositivos de casa de la forma más sencilla. Ahora, además, puedes encontrarla en PcComponentes rebajada un 53% por la Vuelta al cole.

Lo mejor del LG 55NANO82T6B

Pantalla NanoCell 4K de 55" con HDR10 Pro y Filmmaker Mode para respetar la intención original de las películas.

Procesador ?5 Gen7 con IA que mejora imagen y sonido en tiempo real.

que mejora imagen y sonido en tiempo real. Smart TV webOS 24 con 4 años de actualizaciones y compatibilidad total con Alexa, Google, Apple HomeKit, AirPlay y Chromecast.

con 4 años de actualizaciones y compatibilidad total con Alexa, Google, Apple HomeKit, AirPlay y Chromecast. Funciones gaming : Cloud Gaming con GeForce Now y baja latencia (menos de 10 ms).

: Cloud Gaming con GeForce Now y baja latencia (menos de 10 ms). Sonido envolvente con AI Sound Pro y Clear Voice Pro para diálogos más claros.

con AI Sound Pro y Clear Voice Pro para diálogos más claros. Eficiencia energética que reduce el consumo por debajo del índice europeo, ahorrando en la factura de la luz.

¿Por qué elegir este modelo?

La clave está en la versatilidad. Sirve tanto para quienes quieren un televisor para cine en casa, como para los que disfrutan del deporte (incluye alertas deportivas para no perderse nada) o los que buscan jugar en streaming sin consola. Además, al ser una smart TV con sistema webOS 24, no hay que preocuparse de que quede obsoleto en poco tiempo, LG garantiza actualizaciones durante cuatro años, algo que en este tipo de dispositivos se agradece mucho.

Lo que más convence

La combinación entre imagen y sonido es increíble. No hay que estar ajustando nada, el propio televisor adapta la calidad según la luz de la sala o el tipo de contenido. Otro detalle práctico es la compatibilidad con prácticamente todos los asistentes de voz y plataformas, lo que facilita integrarlo en cualquier ecosistema domótico sin complicaciones.

Ahora mismo puedes encontrarla rebajada un 53% por la Vuelta al cole de PcComponentes.

El LG 55NANO82T6B es una smart tv pensada para quienes quieren una experiencia completa sin tener que invertir en accesorios extra. Una opción interesante y equilibrada dentro de su categoría.

