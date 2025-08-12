Esta pulsera inteligente de Xiaomi tiene autonomía para 3 semanas, más de 150 modos deportivos y está tiradísima de precio

Con la smart band 10, Xiaomi sube el listón en comodidad y rendimiento. Ahora tienes una pantalla más grande y brillante que se ve perfectamente incluso a plena luz del sol, un seguimiento deportivo mucho más preciso y una batería que aguanta semanas. Todo en un formato ligero, cómodo y fácil de llevar las 24 horas.

No es solo cuestión de contar pasos: esta pulsera cuida del sueño, mide tu actividad con detalle (incluso bajo el agua) y te da información clara para mejorar tu día a día. Y como se carga en sólo una hora y dura hasta 21 días, prácticamente te olvidas de que necesita energía. ¿Lo mejor? Que ahora puede ser tuya con descuento del 71% en AliExpress.

Lo mejor de esta pulsera

Pantalla AMOLED de 1,72" con bordes ultrafinos y brillo de hasta 1500 nits, perfecta para ver todo incluso bajo sol directo.

con bordes ultrafinos y brillo de hasta 1500 nits, perfecta para ver todo incluso bajo sol directo. Más de 150 modos deportivos con registro detallado y transmisión en tiempo real de la frecuencia cardíaca, incluso mientras nadas.

con registro detallado y transmisión en tiempo real de la frecuencia cardíaca, incluso mientras nadas. Batería para hasta 21 días en uso normal y carga completa en aproximadamente una hora.

en uso normal y carga completa en aproximadamente una hora. Gestión avanzada del sueño con orientación personalizada y datos reconocidos por organismos internacionales.

con orientación personalizada y datos reconocidos por organismos internacionales. Diseño resistente con control táctil que responde incluso con las manos húmedas.

Comprar en AliExpress por 41,78€

¿Por qué este modelo merece la pena y no otros?

En un mercado lleno de pulseras que prometen mucho y luego se quedan cortas, la Smart Band 10 cumple en aspectos clave: visibilidad, precisión y autonomía. Mientras otros modelos requieren carga cada pocos días, aquí puedes despreocuparte durante casi tres semanas. Además, su brillo máximo y frecuencia de actualización de 60 Hz hacen que la navegación sea mucho más fluida.

Para quién es perfecta esta pulsera inteligente

Si haces deporte de forma regular, vas a agradecer la precisión extra en el seguimiento, sobre todo en actividades como la natación, donde pocos modelos ofrecen datos tan completos. También es ideal para quienes buscan mejorar sus hábitos de descanso, gracias a sus informes y recomendaciones.

Si te ha conquistado, entonces te gustará saber que actualmente está disponible en AliExpress con descuento del 71%. ¿A qué estás esperando?

La Xiaomi Smart Band 10 no es sólo una pulsera inteligente más: combina una pantalla espectacular, batería de larga duración y funciones útiles. Una de esas compras que amortizas desde la primera semana.

