La tumbona de jardín más cómoda, fácil de montar y bonita para equipar tu jardín este verano

¿Llevas desde que empezó el verano pensando que a tu jardín o patio le falta algo? Tanto si tienes piscina en casa como si no, lo que te hace falta es una tumbona de jardín para hacer el espacio mucho más cómodo. Ideal para tomar el sol, desconectar después de un día largo, tomarte algo con amigos y hasta para trabajar si la colocas a la sombra.

Por lo cómoda que es y todos sus puntos fuertes, hemos fichado en Amazon la tumbona de jardín Keter Daytona Deluxe. Es una top ventas de Amazon. Eso sí, es una oferta limitada, así que va a volar en poco tiempo (ya lo está haciendo).

Puntos fuertes de esta tumbona para el jardín

Incluye un cojín acolchado y respaldo reclinable en 4 posiciones.

Patas 3,5 cm más altas que el modelo estándar para hacerla más cómoda.

Material resistente al sol, a la lluvia y a la nieve.

Fácil de mantener y de limpiar.

Cómo es esta tumbona de Keter

La Daytona Deluxe es una tumbona que a priori parece bastante robusta, pero a la hora de la verdad es muy ligera y puedes moverla como prefieras por todo el jardín o el patio. De hecho, está diseñada con una estructura de plástico reciclado que imita el ratán natural con un trenzado abierto para un acabado elegante sin preocuparte por el mantenimiento.

Mide 195 cm de largo, 65 cm de ancho y 25 cm de alto, y soporta hasta 110 kg de peso. Además, viene con un cojín acolchado que cubre toda la superficie y se adapta muy bien a la forma del cuerpo. Te vendrá ideal aunque seas una persona muy alta.

¿Qué opina quien ya la ha probado?

"La tengo en un balcón en el que da todo el día el sol y cuando llueve a veces se moja un poco. La tumbona está igual de perfecta que el primer día, así que creo que me va a durar mucho tiempo".

"Muy cómodas y las medidas geniales, largas y anchas para que puedas tener los brazos apoyados perfectamente".

"Necesitaba unas tumbonas grandes y resistentes, son perfecta. El color, el material y la colchoneta muy cómoda y fácil de montar".

Si llevas todo el verano intentando encontrar una tumbona de jardín buena, bonita y barata, ¡ya la tienes! Aprovecha que está rebajada (por poco tiempo) y llévatela a casa. Además, es tan resistente que te durará todos los veranos que quieras si la cuidas. ¡Una ganga!

