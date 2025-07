El brillo de labios que tienes que llevar en tu bolso este verano: hidrata, rellena y deja un acabado jugoso

¿Has encontrado ya el labial perfecto para el verano? Aunque todas tengamos varios formatos y colores en nuestro neceser, siempre habrá uno que sea nuestro favorito. Ese brillo de labios que llevamos siempre en el bolso, que utilizamos con nuestros outfits favoritos y que nos sienta todavía mejor con la piel bronceada.

Si todavía no has fichado el tuyo, el brillo de labios Lifter Gloss de Maybelline New York en el tono 03 Moon es la fórmula perfecta para el buen tiempo. Además, está enriquecida con ácido hialurónico y deja los labios muy jugosos, hidratados y rellenos sin necesidad de retoques. Y además está rebajado a menos de 7€ en Amazon, ¿qué más se puede pedir?

Claves de su fórmula

Con ácido hialurónico que hidrata en profundidad y rellena para unos labios más jugosos.

Textura parecida a un bálsamo con efecto gloss.

Acabado muy natural y en un tono que favorece a todos los tipos de piel.

Aplicador XXL ergonómico que cubre el labio en una sola pasada.

Comprar en Amazon por (10,48) 6,99€

Por qué este brillo de labios es el mejor para el verano

En verano, todas queremos fórmulas mucho más sencillas, que aporten un toque de color natural y que no dejen una sensación pesada. Y el brillo de labios Lifter Gloss de Maybelline New York es la fórmula perfecta para ello, porque hidrata sin resecar y deja una sensación muy agradable.

Está disponible en muchos tonos, pero el 03 Moon es un rosita con destellos nacarados que favorece, ilumina el rostro y se adapta muy bien a looks de día y de noche. Y, por supuesto, su punto fuerte es el ácido hialurónico para rellenar.

Trucos para sacarle el máximo partido a tu nuevo brillo de labios de Maybelline

Aplica sobre el labio limpio para un look natural y un efecto buena cara.

Utilízalo encima de un perfilador nude para definir todavía más los labios.

Aplica una pequeña cantidad en el centro del labio inferior y difumina para un efecto óptico de más volumen.

Mezcla con tu barra de labios favorita para convertir el tono en uno con gloss.

Vuelve a aplicarlo tantas veces como quieras, porque no reseca.

Comprar en Amazon por (10,48) 6,99€

Este brillo de labios de Maybelline sienta de maravilla, y se va a convertir en ese imprescindible que quieres llevar siempre en el bolso. ¡Y cuesta menos de 7€! Merece muchísimo la pena.

