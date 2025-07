AliExpress lo vuelve a hacer: el Xiaomi Redmi Watch 5 Lite con funciones top y pantalla de lujo está rebajadísimo

A simple vista, el smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Lite ya da buenas sensaciones, pero es cuando lo enciendes cuando empieza a sorprender. Viene cargado de funciones que normalmente se ven en modelos bastante más caros, una pantalla AMOLED enorme y nítida, llamadas Bluetooth con cancelación de ruido, batería que aguanta semanas, y todo sin que el precio se dispare.

Este modelo de Xiaomi da en el clavo si quieres un smartwatch completo, con buenas funciones para deporte y salud, pero sin complicarte con configuraciones raras ni pagar de más. Se ve bien, funciona bien y dura una barbaridad. Hoy, además, puedes encontrarlo en AliExpress con descuento del 20%.

Lo mejor del Xiaomi Redmi Watch 5 Lite

Pantalla AMOLED de 1,96": grande, brillante y con buena resolución para leer todo con claridad.

grande, brillante y con buena resolución para leer todo con claridad. Batería para rato : hasta 18 días sin cargar en uso normal.

: hasta 18 días sin cargar en uso normal. Llamadas Bluetooth y cancelación de ruido con doble micrófono : para hablar sin sacar el móvil.

: para hablar sin sacar el móvil. GPS multibanda integrado : posicionamiento más rápido y preciso con 5 sistemas GNSS.

: posicionamiento más rápido y preciso con 5 sistemas GNSS. Seguimiento de salud completo : monitor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño, estrés y más.

: monitor de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño, estrés y más. Valorado con 4,4 estrellas en Amazon por más de 1.600 usuarios.

¿Qué lo hace especial frente a otros relojes similares?

La pantalla es, sin duda, uno de sus puntos fuertes. No es solo que sea AMOLED y se vea de lujo incluso bajo el sol, es que además tiene función "Always On" (si quieres activarla), y un tamaño que normalmente solo ves en modelos bastante más caros.

La duración de batería es otro punto que sorprende, puedes olvidarte del cargador durante más de dos semanas, incluso usándolo a diario para entrenar, controlar el sueño o recibir notificaciones. No es algo habitual en este rango de precio.

Y sí, se pueden hacer llamadas desde el reloj. Tiene micrófonos con cancelación de ruido y va genial para responder rápido cuando no tienes el móvil a mano.

¿Para quién encaja este smartwatch?

Está pensado para quien quiere un reloj que lo haga todo (o casi) sin dejarse medio sueldo. Va perfecto para entrenar, controlar la salud o simplemente estar conectado sin depender tanto del móvil.

Y lo mejor es que ahora mismo está disponible en AliExpress con un descuento del 20%.

No hace falta gastarse mucho para tener un reloj completo, bonito y útil, y este Redmi Watch 5 Lite es la prueba. ¿A qué esperas para hacerte con él?

