Este es el smartwatch que entiende tu cuerpo y te ayuda a superarte cada día (por 350€ menos)

¿Estás pensando comprarte un smartwatch este verano? Ya sea porque el tuyo se ha quedado corto, no rinde como debería, necesitas dar un paso más en prestaciones o quizá porque todavía no has probado las ventajas de tener un reloj inteligente en tu muñeca. Sea como sea, tenemos justo lo que estás buscando.

AliExpress acaba de rebajar más de 350€ el smartwatch Samsung Galaxy Watch 7, uno de sus últimos lanzamientos con prestaciones brutales y ventajas que no vas a encontrar en ninguna otra parte. ¿Quieres saber todo lo que te puede aportar?

Ventajas de este smartwatch Samsung

Procesador de 3 nm con más potencia y autonomía para que te olvides por completo de la batería.

Sensor BioActive mejorado que sigue la frecuencia cardíaca, el sueño y la actividad con 13 LEDs.

Funciones inteligentes como Energy Score o Wellness Tips para conocer mejor tu estado físico y emocional.

GPS de doble frecuencia con una localización muy precisa.

Sleep Choaching que analiza tus ciclos de sueño y proporciona consejos para dormir mejor.

Comprar en AliExpress por (534,60) 178,76€

¿Por qué elegir el Galaxy Watch 7?

¿Sabes todo lo que un reloj inteligente puede hacer por ti? Suelen ser dispositivos muy potentes, pero el smartwatch Samsung Galaxy Watch 7 va un paso más allá con inteligencia real a tu disposición. Tiene una pantalla 100% personalizable, diseño de cristal flotante y está fabricado con materiales muy resistentes a golpes y caídas.

Podrás responder mensajes sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo, resiste el agua y los entrenamientos más exigentes, y además puedes crear rutinas personalizadas y batir tus propios registros. Además, al conectarlo a la app Samsung Health, podrás acceder a métricas en tiempo real sobre tu salud, tu nivel de energía o el rendimiento deportivo. ¡No hay nada que se le resista!

Te va a encantar si...

Quieres mejorar tu rendimiento deportivo con métricas precisas y seguimiento en tiempo real.

Buscas un smartwatch elegante y al mismo tiempo con las mejores funciones deportivas.

Quieres controlar tu salud de verdad.

Necesitas un dispositivo que te motive y te ayude a conseguir tus objetivos.

Tienes otros dispositivos Samsung y quieres crear un ecosistema Galaxy.

Los smartwatches de Samsung siempre tienen muy buenas prestaciones, pero este Galaxy se pasa el juego con IA y funciones que te harán la vida más fácil. ¡Y a un precio que no has visto venir!

