Las mejores gangas en portátiles y tablets del Prime Day 2025: precios bajos sólo estos días

El Amazon Prime Day 2025 ya está en marcha (desde el 8 hasta el 11 de julio) y, como cada año, las ofertas en tecnología se llevan buena parte del protagonismo. Si tenías en mente cambiar de portátil, hacerte con una tablet para desconectar o simplemente ponerte al día con tu equipo de trabajo o estudio, esta es una de esas oportunidades que no conviene dejar pasar.

Las promociones ya están activas, con bajadas de precio que se salen de lo habitual. Modelos de primeras marcas están rebajados durante estos días, y lo mejor es que no hace falta esperar al último momento: las ofertas están disponibles ahora mismo. Eso sí, como siempre, van por tiempo limitado y con unidades que vuelan en cuanto la gente se entera. Además, sólo pueden acceder a ellas quienes tengan una cuenta Amazon Prime. Si no la tienes, lo primero es activarla para poder aprovechar todos los descuentos desde ya.

A continuación, repasamos algunos de los productos con las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2025, tanto en tablets como en ordenadores portátiles, con modelos que se ajustan a diferentes usos y presupuestos. Una selección que viene pisando fuerte en estos Prime Days.

El ASUS Vivobook 15 F1504VA-NJ2393W es un ordenador portátil que cumple con todo lo necesario para trabajar, estudiar o hacer tareas básicas con soltura. Viene con procesador Intel, pantalla de 15,6" Full HD, memoria RAM de 16 GB y un diseño fino y ligero, ideal para llevarlo contigo a donde necesites sin ser un lastre.

Antes estaba a 799€, ahora está por sólo 629€ durante los Amazon Prime Days.

Comprar en Amazon por ( 799 ) 629€

Esta tablet es uno de los modelos más completos de Lenovo. Muy buena pantalla táctil IPS de 10.61 pulgadas y de alta resolución, fluidez total en el uso y una autonomía que aguanta el día. Perfecta para quienes buscan una tablet con calidad para todo, desde estudiar y trabajar, hasta dibujar, ver series o leer. Además, cuenta con gran conectividad y un diseño ligero que te permite llevarla a cualquier parte.

Comprar en Amazon por ( 199 ) 169,99€

Este es un portátil HP con muy buena relación calidad-precio. Pantalla de 15,6", procesador eficiente, almacenamiento SSD y diseño sencillo pero funcional. Perfecto para tareas cotidianas como navegar por interntet, hacer videollamadas, preparar documentos o seguir clases online. Cumple bien en el día a día y ahora mismo tiene una rebaja bastante atractiva.

Antes costaba 439,99€, ahora con 389,99€ de descuento sólo durante los Prime Days.

Comprar en Amazon por ( 439,99 ) 389,99€

El último producto que está arrasando en las ofertas del Amazon Prime Day 2025 es la Redmi Pad SE de Xiaomi. Ideal para quienes buscan una tablet con buen rendimiento sin gastar demasiado. Pantalla de buen tamaño, sonido estéreo, batería duradera y un rendimiento más que decente para lo que vale. Funciona muy bien para ver vídeos, jugar, navegar por internet o incluso tomar apuntes.

Ahora mismo tiene un descuento activo durante los Prime Days, antes costaba 187€ y ahora 149,99€.

Comprar en Amazon por ( 187 ) 149,99€

El Prime Day 2025 de Amazon sigue marcando récords en precios rebajados para productos tecnológicos. Tanto si necesitas renovar tu equipo para teletrabajar como si buscas una tablet para entretenimiento o productividad, esta es una ocasión que conviene aprovechar. Hay ofertas que difícilmente volverán a verse más adelante, y modelos como los de ASUS, Apple o Xiaomi están teniendo un volumen de ventas muy alto.

Eso sí, no te duermas. Estas rebajas duran sólo hasta el 11 de julio y muchas unidades se agotan con rapidez. Lo mejor es que consultes directamente la selección completa de productos rebajados y actives tu cuenta Prime si aún no lo has hecho.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.