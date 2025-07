Las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2025: 5 chollos que no puedes dejar escapar

El mes de julio lleva ya varios años señalado en el calendario de todos los amantes de las compras online, ¡y por fin está aquí la cita que estabas esperando! Hoy 8 de julio ha comenzado el Amazon Prime Day 2025 con miles de ofertas en las mejores marcas de tecnología, hogar, electrónica, moda, belleza y mucho más. Si estabas esperando para darte un capricho de cara al verano, las ofertas de este año llegan cargadas de chollos.

Y todavía hay una buena noticia más, porque los Prime Days de Amazon este año durarán el doble que en otras ediciones. Los descuentos ya están disponibles y seguirán activos hasta el viernes 11 de julio a las 23:59, con primeras marcas rebajadas y ofertas flash que estarán disponibles solo por tiempo limitado. Así que un consejo: si encuentras un chollo que te convence, pídelo antes de que se agote o suba de precio.

¿Quieres disfrutar al máximo de estos cuatro días de descuentazos? Lo único que tienes que hacer es ser cliente Prime y automáticamente tendrás acceso a los mejores precios del año con entregas rápidas y envío gratis, todo el catálogo de películas y series de Prime Video, los juegos de Prime Gaming y mucho más. Y ahora sí, estás listo para descubrir algunas de las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2025, ¡toma nota!

Esta freidora de aire de COSORI lleva meses arrasando en ventas, es una de las más populares de Amazon y acumula más de 10.000 valoraciones positivas. Es la solución si quieres cocinar más sano, sin aceite y encima ahorrar tiempo, energía y dinero en comparación con un horno convencional. Una air fryer con 12 modos preconfigurados y una gran capacidad de 6,4 litros ideal para familias. Aprovecha el Amazon Prime Days 2025.

Si lo que quieres es ahorrar tiempo en las tareas del hogar, este robot aspirador de Dreame te ayuda a conseguirlo con sus 7000 Pa de succión. Tiene la mejor tecnología para acabar con la suciedad, el polvo, los pelos de las mascotas y además también friega el suelo. Una de las mejores ofertas en hogar del Amazon Prime Day, con un descuento exclusivo del 16%.

¿Sueles beber agua embotellada porque el del grifo no te sabe bien? Este cartucho filtrante Pure Performance pone fin al problema (y al gasto diario), porque filtra los sabores desagradables, las partículas y todas las sustancias presentes en el agua del grifo. Rebajado por tiempo limitado en un 33% de descuento, consigue el tuyo.

El Amazon Prime Day tiene las ofertas de belleza más potentes para tus looks de verano, y no hemos podido evitar fichar esta máscara de pestañas de Maybelline New York. La Sky High da volumen, una longitud que jamás has tenido y encima las hidrata gracias al extracto de bambú. ¿Resultado? Unas pestañas más largas, con el doble de volumen que antes y sin grumos. Aprovecha el descuento del 43% de los Prime Days de Amazon y pruébala.

Otro chollo que tienes que fichar es este smartwatch Xiaomi con una pantalla de 1,83 pulgadas, más de 100 modos de deporte (y 10 profesionales) y un seguimiento completo de la salud. Mide el nivel de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, el sueño y te ayuda a mejorar tu rendimiento. Y no, no tendrás que cargarlo a diario, porque tiene una autonomía de hasta 12 días. Es uno de los más populares y hoy se queda con un XX% de descuento.

El Amazon Prime Day 2025 vuelve a ser la mejor oportunidad del año para conseguir chollos de primeras marcas a precios de risa, y encima recibir tus compras en casa en tiempo récord. Tan sencillo como fichar todas las ofertas del Prime Day, suscribirte a Prime y hacerte con todo lo que necesites antes de que se agote o suba de precio. ¡Solo hasta el 11 de julio a medianoche!

