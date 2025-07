Este es el aire acondicionado split de LG con WiFi, bomba de calor, bajo consumo energético y control inteligente desde tu móvil

Si el calor aprieta y no puedes más con las noches en vela o las tardes pegajosas en casa, el LG LGWIFI09X.SET puede ser justo lo que necesitas. Este aire acondicionado split enfría rápido, tiene un consumo eficiente y un nivel de ruido tan bajo que apenas notarás que está encendido, pero también añade detalles que marcan la diferencia en el día a día. Con conectividad WiFi integrada, lo puedes controlar desde el móvil estés donde estés, y su diseño compacto no rompe la estética del salón o dormitorio.

Además, al llevar bomba de calor, no solo te salva del verano, sino que también te apaña en los meses fríos sin necesidad de encender la calefacción central. Viene con un sistema anticorrosivo Gold Fin que alarga la vida útil del equipo, incluso si vives cerca del mar o en zonas húmedas. Y para rematar, el compresor está cubierto con 10 años de garantía, lo que siempre da un extra de tranquilidad. Ahora mismo puede ser tuyo con un 26% de descuento en Carrefour.

Lo mejor de este aire acondicionado LG

Eficiencia energética A++ tanto en frío como en calor: menos consumo, más ahorro.

tanto en frío como en calor: menos consumo, más ahorro. Ultra silencioso : sólo emite 19 dB, ideal para dormitorios.

: sólo emite 19 dB, ideal para dormitorios. Control desde el móvil por WiFi : ajusta la temperatura desde donde estés.

: ajusta la temperatura desde donde estés. Bomba de calor integrada : úsalo también en invierno sin necesidad de calefacción.

: úsalo también en invierno sin necesidad de calefacción. Recubrimiento Gold Fin : protege el equipo frente a la humedad y al ambiente salino.

: protege el equipo frente a la humedad y al ambiente salino. Fácil instalación y carga extra de gas R32 ya incluida.

y carga extra de gas R32 ya incluida. 10 años de garantía en el compresor: tranquilidad a largo plazo.

en el compresor: tranquilidad a largo plazo. Buena potencia: 2150 Frig/h en frío y 2408 Cal/h en calor.

Comprar en Carrefour por (649€) 479€

¿Por qué este modelo merece la pena?

Hay cosas que uno espera de un buen aire acondicionado: que enfríe rápido, que no suene como una lavadora y que no consuma como un horno. Este LG cumple con creces. Su eficiencia energética A++ ayuda a mantener la casa cómoda sin sustos en la factura, y el nivel sonoro mínimo de 19 decibelios es tan bajo que casi ni sabes que está encendido. Además, viene preparado para todo el año con bomba de calor, así que no sólo es para el verano.

Y el detalle del WiFi no es un capricho, poder controlarlo desde el móvil (ya sea para encenderlo antes de llegar a casa o apagarlo si se te olvidó) cambia completamente la experiencia.

¿Para quién encaja bien este LG?

Perfecto para pisos pequeños o medianos, especialmente dormitorios o estudios donde el silencio es importante. También para quien quiera olvidarse de mandos y programaciones raras, con la app, todo va directo desde el móvil. Y si vives en zonas húmedas o costeras, el tratamiento anticorrosión es un plus que alarga la vida del equipo.

Ahora mismo está disponible en Carrefour con un descuento del 26%.

Este aire acondicionado LG enfría rápido, calienta en invierno y no hace ruido. Y con la tranquilidad de la garantía, es una opción muy interesante si estás pensando en instalar un split en casa.

