Crea el look perfecto sin quemarte el pelo y por menos de 50€ con el cepillo de aire más viral del momento

Si cada mañana acabas con el brazo dolorido de sujetar el secador y el cepillo a la vez, este cepillo de aire caliente de Revlon puede ser justo lo que necesitas. El Salon One-Step Volumiser 5279 permite secar, alisar y dar forma en una sola pasada, sin complicaciones.

Gracias a su tecnología iónica avanzada y al nuevo revestimiento de titanio, seca más rápido, controla el encrespamiento y deja el pelo con un brillo más saludable. Además, reduce notablemente el daño frente a otras herramientas, lo que se traduce en una melena con mejor aspecto. Ahora viene en edición especial con bolsa de viaje y adaptador para enchufes de la UE y Reino Unido, y lo puedes conseguir con descuento del 32% en Amazon.

Lo mejor de este cepillo de aire Revlon

Diseño 2 en 1: seca y moldea a la vez, lo que reduce muchísimo el tiempo frente al espejo.

seca y moldea a la vez, lo que reduce muchísimo el tiempo frente al espejo. Revestimiento de titanio : distribuye el calor de forma uniforme, protege el cabello y consigue un moldeado más duradero.

: distribuye el calor de forma uniforme, protege el cabello y consigue un moldeado más duradero. Tecnología iónica avanzada : minimiza el encrespamiento y deja el pelo más brillante, suave y con un acabado más pulido.

: minimiza el encrespamiento y deja el pelo más brillante, suave y con un acabado más pulido. Menos daño : según pruebas realizadas por la marca, reduce un 36% las roturas comparado con otros cepillos y secadores convencionales.

: según pruebas realizadas por la marca, reduce un 36% las roturas comparado con otros cepillos y secadores convencionales. Edición especial con bolsa: viene con funda y adaptador de enchufe doble, perfecto para viajes o escapadas.

¿Por qué elegir el Revlon Salon One-Step?

Lo bueno de este cepillo es que te lo pone muy fácil. No tienes que estar peleándote con mil aparatos. Lo pasas y vas viendo cómo el pelo se seca, se alisa y coge forma sin darte casi cuenta. No quema, no deja el pelo hecho polvo, y al tener esa forma ovalada, levanta desde la raíz y te permite dar ese toque a las puntas hacia dentro o hacia fuera sin complicarte.

Lo que opinan quienes ya lo usan

Este modelo acumula miles de valoraciones positivas en Amazon, muchas destacando lo rápido que seca y lo suave que deja el pelo. Otro punto fuerte que mencionan bastante es que evita tener que usar plancha después del secado, lo que ahorra tiempo y daña menos. Y quienes tienen el pelo fino o con tendencia al encrespamiento dicen que notan la diferencia desde el primer uso.

Ahora mismo está disponible en Amazon con un descuento del 27% y envío gratis. Al tratarse de una edición especial con bolsa y adaptador, puede que no dure mucho en stock.

El Revlon Salon One-Step Volumiser 5279 es justo lo que muchas buscamos: algo que simplifique el peinado diario, cuide el cabello y dé buenos resultados sin necesidad de ir a la peluquería. Fácil de usar, potente y mucho más respetuoso con el pelo que otras opciones del mercado.

