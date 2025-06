Fácil de usar, práctica y pensada para que cuidar lo que comes no sea un esfuerzo: así es esta licuadora de prensa fría de Cecotec

En verano, con el calor apretando, lo que más apetece son cosas fresquitas: un buen zumo por la mañana, un smoothie a media tarde o incluso un gazpacho bien frío para comer. Pero claro, muchas veces da pereza ponerse a preparar todo eso si el proceso es un lío. Entre cortar, ensuciar media cocina y lidiar con aparatos ruidosos o difíciles de limpiar, acabamos tirando por lo fácil. Y la verdad es que, una licuadora de prensa fría cambiaría por completo la experiencia. A la hora de comprar una, hay que tener en cuenta que sea cómoda, que conserve bien las propiedades de los ingredientes y que te permita aprovechar cada fruta o verdura al máximo.

Y aquí es donde la licuadora de prensa fría Cecotec Juice&Live 1500 Slim entra en juego. Te ayuda a cuidarte sin que te suponga un esfuerzo extra. Preparar un zumo fresquito por la mañana o un batido a media tarde deja de ser un engorro y pasa a ser un momento agradable. Además, tener algo así a mano anima a aprovechar mejor la fruta y la verdura que tenemos en casa. Y lo mejor es que tiene ahora mismo un 21% de descuento en Amazon.

Comprar en Amazon (124,90€) 98,90€

Licuadora de prensa fría Cecotec Juice&Live 1500 Slim

No hace falta complicarse la vida para disfrutar de zumos ricos y naturales en casa. La Cecotec Juice&Live 1500 Slim hace justo lo que se espera de una buena licuadora de prensa fría. Tiene un motor DC de 200W que no se anda con rodeos, exprime a conciencia y sin desperdiciar nada. Lo que se nota, sobre todo, en la textura y sabor del zumo.

Algo que se agradece muchísimo es su boca ancha de 82 mm para meter la fruta entera, sin tener que estar cortando todo a trocitos. Y con su única velocidad más la función de marcha atrás, te olvidas de los atascos típicos de otras licuadoras. Pones la fruta, pulsas, y listo.

Además, gira a 55 revoluciones por minuto para que no caliente el jugo ni pierda nutrientes por el camino. Puedes prepararte varios vasos seguidos sin que se sobrecaliente, porque aguanta funcionando hasta 15 minutos seguidos. Y lo mejor es que ni te enteras, no hace apenas ruido (menos de 80 decibelios).

Montarla y limpiarla también es un juego de niños, las piezas se quitan fácil y van directas al lavavajillas. Y oye, que ahora mismo tiene 26 euros de descuento. No está nada mal si estabas pensando en renovar tu licuadora o dar el paso a una de prensa fría.

