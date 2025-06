Adiós a pasar calor este verano: Carrefour tiene rebajadísima la piscina desmontable que cabe en cualquier jardín

No hay verano sin momentos de agua y diversión, sobre todo si tienes niños. El calor aprieta, los días se alargan y encontrar la forma de refrescarse en casa se convierte en una prioridad. Pero claro, no siempre es fácil. No basta con llenar una pequeña piscina hinchable, porque en cuanto crecen, quieren algo más grande, más cómodo y que dure, por eso es fundamental contar con una piscina desmontable tubular circular. Además, elegir bien es clave: la estructura debe ser resistente, el montaje sencillo y el mantenimiento fácil. Algo que realmente merezca la pena para disfrutar sin complicaciones.

La piscina desmontable tubular circular Greywood Prism Frame de INTEX no solo soluciona el problema del calor, sino que transforma el verano en una experiencia completamente distinta. De repente, los días en casa son más entretenidos, los niños pasan menos tiempo pegados a las pantallas y los momentos en familia se disfrutan de verdad. No hay que desplazarse ni depender de horarios ajenos, simplemente está ahí, lista para cuando la necesites. Y lo mejor es que ahora tiene un descuento del 26% en Carrefour, un detalle que hace que merezca aún más la pena. Porque si el verano se vive mejor con agua, ¿por qué no hacerlo fácil?

Comprar en Carrefour (876,49€) 648,99€

Piscina desmontable tubular circular Greywood Prism Frame de INTEX

Cuando el calor aprieta, tener una piscina desmontable tubular circular como la Greywood Prism Frame de INTEX en casa es un auténtico lujo. Sin complicaciones, sin obras y lista en apenas una hora. Con sus 549 cm de diámetro y 122 cm de altura, tienes espacio de sobra para refrescarte y disfrutar en familia.

La estructura tubular de acero con acabado epoxi le da una resistencia impresionante, y la lona de triple capa de PVC asegura que la piscina aguante temporada tras temporada. Además, incluye una depuradora de cartucho tipo A con el sistema Hydro Aeration Technology, que mejora la calidad del agua y optimiza la filtración con un caudal de 5.678 litros por hora.

La piscina viene con una escalera de seguridad para facilitar el acceso y evitar sustos. También incluye tapiz protector y cobertor, perfectos para mantener el agua limpia cuando no se esté usando. Y hablando de mantenimiento, con unos cuidados básicos como el uso de productos específicos y una limpieza regular con recogehojas y limpiafondos, el agua se mantiene impecable y lista para el baño.

Una vez montada, solo queda llenarla con sus 24.311 litros de capacidad, disfrutar del efecto madera en tono gris y… ¡A darse un buen chapuzón! Y lo mejor de todo: ahora tiene un descuento de 227 euros. Así que si estabas pensando en prepararte para el verano, esta piscina desmontable lo pone fácil.

