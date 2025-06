Gánale la partida al verano con este ventilador de torre Cecotec ahora por solo 40€ en Amazon

Ya llega el calor, pronto empezará a pegar fuerte, y todavía queda mucho verano por delante. Empieza esa época en la que, por mucho que abras las ventanas, el aire no corre y todo se queda pegajoso. En casa, en el trabajo o mientras intentas dormir… El bochorno se mete por todos lados. Una forma muy sencilla de combatirlo es con un ventilador de torre, pero cuando toca elegir uno, no todo vale. Tiene que refrescar de verdad, pero sin hacer ruido, ocupar poco espacio y que no dispare la factura de la luz. Además, si lo vas a tener a la vista todo el día, al menos que tenga un diseño que no desentone.

Por eso el ventilador de torre Cecotec EnergySilence 890 Skyline es ese tipo de cosas que, cuando las tienes, te preguntas cómo no lo compraste antes. Hace que los días de calor se pasen mejor, que estar en casa no se vuelva una batalla contra el bochorno y que dormir no sea un reto cada noche. A veces, algo tan sencillo como esto marca la diferencia entre un verano agotador y uno que se disfruta. Y encima ahora está rebajado un 20% en Amazon.

Comprar en Amazon (49,90€) 39,99€

Ventilador de torre Cecotec EnergySilence 890 Skyline

En verano, lo que más se agradece es tener en casa un ventilador de torre que cumpla de verdad, y el Cecotec EnergySilence 890 Skyline no se anda con rodeos. Tiene lo que se le pide a un buen ventilador: es silencioso, potente, eficiente y fácil de usar.

Su tecnología EnergySilence consigue ese fresquito que tanto se busca, pero sin el ruido de fondo que suele molestar, sobre todo por la noche. De hecho, tiene un modo específico para dormir (modo noche), pensado para quienes no aguantan nada de ruido mientras descansan. Y si lo usas durante el día, puedes elegir entre el modo brisa, que es más suave, o el eco, que da aire sin disparar el consumo.

El motor de cobre CooperEngine le da un plus de fiabilidad, no es de esos que al segundo verano ya están haciendo ruidos raros. Además, viene con temporizador de hasta 7,5 horas, lo cual viene genial si lo dejas puesto mientras ves una peli o te echas la siesta.

Comprar en Amazon (49,90€) 39,99€

Otro punto a favor es lo cómodo que es de usar. Con el mando a distancia y la pantalla LCD, puedes controlarlo desde el sofá sin moverte. Y gracias a la oscilación RotateWind, reparte el aire por toda la habitación sin tener que ir girándolo a mano. Es fácil de mover y guardar, no ocupa mucho, es ligero y su diseño encaja bien en cualquier rincón. Y ahora tiene 10 euros de descuento, ¿a qué estás esperando para hacerlo tuyo?

Los 10 mejores ventiladores silenciosos del 2024: Dyson, Cecotec o Rowenta ¿cuál comprar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.