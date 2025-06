WATCH FIT 4: la alternativa inteligente (y asequible) de HUAWEI al Apple Watch ya está disponible en España

¿Te gusta la aventura y no le dices que no a ningún plan? Si eres de los que le da igual el tipo de deporte con tal de moverse, vas al gimnasio varios días a la semana y no hay disciplina que no hayas probado, necesitas un smartwatch que te siga el ritmo. No todos pueden hacerlo, pero HUAWEI ha pensado en eso a la hora de lanzar sus nuevos HUAWEI WATCH FIT 4 Series. Una nueva gama con dos relojes inteligentes que van a revolucionar tu experiencia a la hora de practicar deporte al aire libre.

Son los nuevos relojes HUAWEI 2025, junto con el WATCH 5 que también acaba de llegar a la Store y los auriculares inalámbricos FreeBuds 6. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que en la tienda oficial de HUAWEI tienen modelos en colores exclusivos que no vas a encontrar en ninguna otra parte y además podrás estrenarlos antes que nadie al precio más bajo posible. Solo tienes que aplicar el cupón descuento A20ECOFIT4 antes de finalizar tu compra y te lo podrás llevar con 20€ de descuento, una correa extra gratis y unos auriculares inalámbricos FreeBuds SE 2 de regalo. Y para el FIT 4 Gris Nylon, un modelo exclusivo online usa el código AFIT30EXL para conseguir 30€ de descuento.

A pesar de que acaba de llegar al mercado, ya apunta a ser el mejor smartwatch de HUAWEI de 2025. ¿Quieres saber qué relojes inteligentes forman parte de la gama WATCH FIT 4 Series? Te van a dejar con la boca abierta.

Así son los nuevos HUAWEI WATCH FIT 4 Series

Lo nuevo de HUAWEI en relojes inteligentes te va a dejar con la boca abierta. La gama WATCH FIT 4 Series tiene muchos puntos fuertes, pero uno de los que más puede ofrecer es el FIT 4 Pro. Llega al mercado para redefinir tu experiencia al practicar deportes al aire libre, y dispuesto a plantarle cara a relojes inteligentes que perfectamente superan los 800€, por mucho menos. Ya que también contará con la función de pago por NFC.

Es el más delgado de HUAWEI, porque tiene un cuerpo muy ligero y ultrafino que solo pesa 32 gramos. Por tanto, ya podrás imaginar que es comodísimo para el día a día. Pero lo que más nos gusta es que demuestra que un reloj para fitness hombre/mujer de HUAWEI también puede tener un toque de moda y ser tendencia. Combina de forma sobresaliente los materiales premium, un cuerpo de aluminio de grado aeronáutico y la resistencia de una roca con un acabado elegante y que cuida absolutamente todos los detalles.

¿Quieres meterte de lleno en sus prestaciones? El HUAWEI WATCH FIT 4 Pro está hecho para seguirte el ritmo cuando practiques deporte al aire libre al más alto nivel. Los amantes de la bici o del Trail Running tendrán en su muñeca GPS, navegación guiada por voz, mapas offline y hasta un sensor de presión atmosférica que mide la altitud y la presión del aire.

También tiene 2 tipos de modos de golf con más de 15.000 campos a nivel mundial. Pero si eres más de mar, también puedes disfrutar del buceo con tu HUAWEI Fit 4 Pro, ya que lo podrás sumergir en hasta a 40 metros de profundidad a la vez que te ayuda a controlar tu respiración.

Y sí, también podrás medir las funciones de salud HUAWEI con tu smartwatch. Es uno de los más avanzados del mercado, así que puede hacerte un ECG en solo 30 segundos, pero también mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre o la conciencia de la respiración durante el sueño. Por supuesto, te avisa siempre si algún parámetro está fuera de los valores recomendados. Acércate más al HUAWEI WATCH FIT 4.

¿Necesitas más motivos para hacerte con él? La batería del HUAWEI WATCH FIT 4 Pro es otro de sus puntos fuertes, porque tiene hasta 10 días de autonomía para que te olvides por completo del cargador.

Pero la gama FIT 4 Series no solo está formada por este dispositivo Pro, sino que también encontrarás el WATCH FIT 4, y concretamente el modelo exclusivo de la Store: el HUAWEI FIT 4 Gris Nylon que con el código AFIT30EXL lo conseguirás por 30€ menos, además de unos auriculares FreeBuds SE2 y una correa adicional de regalo. Es un reloj inteligente HUAWEI con prestaciones algo más 'básicas' y más adaptado para el día a día, pero igualmente tiene 10 días de autonomía, modos de deporte profesional al aire libre y todas las funciones de salud que necesitas para estar tranquilo.

¿Con cuál de los dos lanzamientos en smartwatch de HUAWEI te quedas? Ambos tienen prestaciones top y han llegado al mercado para pasarse el juego. Lo mejor es que puedes conseguir cualquiera de los dos con 20€ de descuento si aplicas el cupón A20ECOFIT4 en el carrito de la Store; y también te llevas una correa gratis y unos auriculares inalámbricos FreeBuds SE 2 de regalo. Además de todas las ventajas de comprar en la HUAWEI Store, porque podrás recibir tus pedidos en 1 o 2 días laborables, acceder a descuentos y también a modelos exclusivos, como el FIT 4 Pro Blue que solo encontrarás en la tienda oficial y que podrás conseguir con 30€ de descuento al aplicar el código: AFIT30EXL. ¿A qué esperas para aprovechar esta oferta de lanzamiento?

