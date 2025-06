Amazon vuelve a rebajar su dispositivo estrella para convertir una vieja tele en una Smart TV: ¡por menos de 30€!

¿Tienes una televisión antigua que funciona perfectamente, pero no tienes acceso a Netflix, YouTube o Prime Video? Es la situación de muchos hogares y no, no necesitas gastarte un dineral en una Smart TV. La solución es tan sencilla como añadir un Fire TV Stick a tu vieja tele. De hecho, es la alternativa de moda para transformar cualquier televisor con puerto HDMI en una Smart TV con funciones inteligentes y acceso a todas las plataformas de streaming.

¿No sabes qué es un Fire TV Stick? Es un pequeño dispositivo que se conecta a tu tele a través del puerto HDMI y funciona como un miniordenador. Una vez que lo enchufas, accedes a una interfaz desde la que puedes descargar aplicaciones como Netflix, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+ o Spotify, entre muchas más. Sin cables ni instalaciones complejas, y con las mismas funciones que trae de serie una Smart TV de 1.000€.

Y por muchísimo menos, porque Amazon acaba de rebajar su clásico Fire TV Stick HD, la última versión de este modelo, a menos de 30€. Es un precio ridículo en comparación con todo lo que puede ofrecerte, ¡aprovecha el descuentazo!

Comprar en Amazon por (37,18) 28,99€

Amazon Fire TV Stick HD

El Amazon Fire TV Stick HD está presente ya en miles de hogares que no quieren cambiar una televisión que funciona perfectamente con tal de tener acceso a las principales aplicaciones de streaming. Mucho menos cuando hay una alternativa que soluciona el problema por menos de 30€.

Solo necesitas conectar el Fire TV Stick al puerto HDMI de tu televisión, y accederás a todo el contenido en streaming que te apetezca. Podrás descargarte cualquier aplicación, ver contenido en Full HD y hasta controlar tu televisión por voz gracias a Alexa.

Lógicamente, hay aplicaciones como YouTube que son gratuitas, y otras como Netflix o Prime Video en las que tendrás que tener una suscripción activa. Aun así, sin suscripciones hay muchísimas aplicaciones con versión gratis a las que le puedes sacar partido.

Comprar en Amazon por (37,18) 28,99€

Y eso no es todo, porque si tienes otros dispositivos de Hogar Digital en casa, podrás controlarlos gracias a Alexa. Es el mejor invento de los últimos años, ¡y encima cuesta menos de 30€ en Amazon!

Los 10 mejores cables HDMI del 2024 para conectar todos tus dispositivos

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.