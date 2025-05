Carrefour tira el precio de este aire acondicionado LG: 130€ de descuento, WiFi, silencioso y clase A++

¿Cuántas veces hemos llegado a casa después de un día caluroso y lo primero que deseamos es un respiro de aire fresco? Es cierto que, con el calor sofocante del verano, tener una casa fresca y cómoda se convierte en una necesidad, no solo por confort, sino también por salud, por eso, contar con un aire acondicionado es esencial. Pero no cualquiera vale, a la hora de comprar uno hay muchas cosas a tener en cuenta: que sea eficiente, que no suba mucho la factura de la luz, que no haga ruido, saber si lo queremos portátil o split y por supuesto, que dure mucho tiempo. Muchas veces nos encontramos con opciones que no cumplen con nuestras expectativas o que, simplemente, no valen lo que cuestan.

Para solucionarte la vida este verano te presentamos el aire acondicionado Split LG LGWIFI12X.SET. Gracias a su tecnología avanzada, no solo mantendrá la temperatura ideal, sino que lo hará de forma eficiente. Con este aire acondicionado, puedes estar tranquilo sabiendo que tu hogar estará a la temperatura perfecta. Es ese tipo de comodidad que realmente hace la diferencia. Y, por si fuera poco, ahora tiene un descuento del 20% en Carrefour, lo que lo convierte en una opción aún más atractiva.

Comprar en Carrefour (679€) 549€

Aire acondicionado Split LG LGWIFI12X.SET

El aire acondicionado LG Split LGWIFI12X.SET es una de esas opciones que, cuando lo ves, te das cuenta de que cumple con todo lo que buscas en un sistema de climatización para casa. Con una clase energética A++ tanto en frío como en calor, no solo conseguirás la temperatura ideal durante todo el año, sino que lo harás de manera eficiente y ahorrando en la factura eléctrica. Este modelo tiene una potencia frigorífica de 3010 Frig/h y una capacidad de calefacción de 3191 Cal/h, lo que lo hace perfecto para habitaciones de tamaño medio, manteniendo un clima agradable tanto en verano como en invierno.

Además, su nivel sonoro es sorprendentemente bajo. La unidad interior tiene un mínimo de 19 dB, lo que significa que no vas a tener ese molesto ruido de fondo que suelen generar otros modelos. Si te molesta el sonido cuando estás descansando o trabajando, este aire acondicionado será una bendición.

Otro punto a favor es su tecnología Dual Inverter, que no solo mejora la eficiencia energética, sino que también hace que el aparato sea mucho más silencioso y rápido en alcanzar la temperatura que deseas. Y para asegurarte de que el equipo te dure años, cuenta con el recubrimiento anticorrosivo Gold Fin que lo protege de ambientes húmedos y salinos, algo que siempre es importante si vives cerca del mar.

La instalación es sencilla, y el hecho de que tenga Wi-Fi integrado te permitirá controlarlo desde tu teléfono móvil. Por si fuera poco, tiene una garantía de 10 años en el compresor, lo que refleja la confianza de LG en su producto. Y lo mejor de todo, es que ahora está disponible con un descuento de 130 euros, lo que lo hace aún más atractivo.

