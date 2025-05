Tenemos la solución que necesitas en casa para afrontar este verano: portátil, rebajada ¡y la puedes usar en invierno!

Con el calor de verano, muchas veces parece que no hay escape, ¿no? El ventilador mueve el aire caliente, pero no refresca realmente. En esos momentos, tener un aire acondicionado portátil en casa puede ser una bendición, pero hay que tener en cuenta varias cosas antes de lanzarse a comprar uno. No es solo cuestión de que enfríe: también hay que pensar en su tamaño, si es fácil de transportar, cuánta electricidad consume o si realmente puede enfriar bien la habitación. Un buen aire acondicionado puede hacer una gran diferencia, pero para encontrar el adecuado, es importante prestar atención a esos pequeños detalles.

Como sabemos lo difícil que es encontrar el correcto, te presentamos el aire acondicionado portátil Original AirFeel, una opción que cambia las reglas del juego. Podrás disfrutar de un ambiente fresco y agradable sin complicaciones ni ruidos molestos. Este modelo hace todo más sencillo, permitiéndote relajarte y disfrutar de la temperatura ideal en todo momento. Y, como si fuera poco, ahora puedes conseguirlo con un 21% de descuento en PcComponentes.

Comprar en PcComponentes (289,89€) 229€

Aire acondicionado portátil Origial AirFeel

El aire acondicionado portátil Origial AirFeel es justo lo que hace falta para mantener tu casa a la temperatura perfecta. Lo bueno es que no solo enfría rápido una estancia de hasta 18 metros cuadrados, sino que también tiene bomba de calor para esos días en que apetece un poco de calorcito sin encender la calefacción de toda la casa.

Con una potencia de refrigeración de 2600W y calefacción de 2000W, el AirFeel no se queda corto. Además, su caudal de aire alcanza los 350 metros cúbicos por hora, lo que se traduce en una rápida sensación de frescor o calor, según el momento. Y no solo eso, porque también elimina hasta 1 litro de humedad por hora, ayudando a que el ambiente sea mucho más agradable, sobre todo si en casa se nota ese aire pegajoso o húmedo que nadie quiere.

Otra cosa que se agradece es lo fácil que es manejarlo. Tiene un panel táctil bien claro y un mando a distancia para no tener que levantarte del sofá cuando quieras cambiar la temperatura o la velocidad del ventilador. Y si te quieres mover de una habitación a otra, sus ruedas y asas facilitan el transporte.

A nivel eficiencia, la clasificación energética A asegura que no te vas a llevar una sorpresa en la factura de la luz y, además, es un dispositivo respetuoso con el medio ambiente, con refrigerante R290, que es más eco-friendly. Por cierto, justo ahora lo tienen con un descuento de 60 euros, así que si te interesa, es una buena oportunidad para hacerte con él.

