Adiós a las cuchillas y la cera con esta depiladora de luz pulsada Philips rebajadísima que consigue resultados duraderos

Llega el calor, los días se alargan, y con ellos también la exposición de nuestra piel. Faldas, pantalones cortos y trajes de baño se convierten en protagonistas del armario, pero también revelan algo que a veces preferimos mantener a raya: el vello corporal. Los métodos tradicionales como la cera o la cuchilla pueden resultar molestos, dolorosos o poco duraderos, y repetir el proceso constantemente se vuelve una carga más en la rutina. A medida que el verano se instala, también lo hace la necesidad de una solución más cómoda y efectiva, como una depiladora de luz pulsada.

No cualquiera vale, por eso te presentamos la depiladora de luz pulsada Philips Lumea Serie 9000. No solo elimina la rutina interminable de la depilación, sino que te devuelve ese tiempo que siempre acaba robándote. Es esa sensación de tener el control, de no depender de centros de estética ni horarios, y de cuidar tu piel desde casa con total confianza. Y lo mejor: ahora mismo tiene un 29% de descuento en Amazon, que no está nada mal si llevas tiempo pensando en dar el paso.

Comprar en Amazon (559,48€) 399,99€

Depiladora de luz pulsada Philips Lumea Serie 9000

Olvídate de las cuchillas, la cera o las citas constantes en el centro de estética. La depiladora de luz pulsada Philips Lumea Serie 9000 viene a ponértelo fácil de verdad. Y no hablamos de promesas vacías: con solo tres sesiones ya se puede notar hasta un 92% menos de vello en las piernas, y la suavidad puede durar hasta 18 meses.

Las primeras sesiones son cada dos semanas y luego solo una al mes. Es la mitad de lo que requieren muchas otras marcas, y depilarte ambas piernas no te lleva ni diez minutos. Literalmente, en 8,5 minutos lo tienes hecho.

Otro de sus puntos fuertes es que no es de esas máquinas que disparan lo mismo para todo el mundo. Gracias a su tecnología SenseIQ, el sensor detecta tu tono de piel y te indica qué nivel de luz usar. Incluso puedes seguir todo el proceso desde su app, que te va guiando sesión a sesión para que no te pierdas ni un paso.

Comprar en Amazon (559,48€) 399,99€

Además, viene con tres accesorios curvados que se ajustan a cada zona del cuerpo como la cara, cuerpo y zonas más delicadas, y que activan automáticamente el programa más eficaz para cada parte. Y todo con una luz suave pero potente, gracias a su sistema SmartPulse, fruto de más de 20 años de investigación con dermatólogos. Y como detalle final, ahora mismo tiene un descuento de 160 euros. ¿A qué esperas para pasarte a la comodidad?

Las 10 mejores depiladoras faciales del 2024 para eliminar el vello del rostro

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.