Las 10 mejores depiladoras faciales del 2022

Las depiladoras faciales son prácticas, funcionales y mucho más amables con nuestra piel. De ahí que su uso sea ampliamente recomendado para eliminar el vello facial de forma rápida, efectiva y sin dejar marcas o irritaciones, tal y como ocurre con otros métodos de depilación como la cera, las pinzas o la afeitadora de cuchillas tradicional.

Una buena depiladora facial para mujer es aquella que elimina el vello de forma suave y delicada, sin maltratar en ningún momento la piel. Para disfrutar de esos beneficios, es imprescindible que la máquina sea de muy buena calidad. Por añadidura, cobra importancia verificar las prestaciones de cada alternativa disponible, así como también las referencias.

Algunos aspectos que puedes observar antes de hacer una compra son los siguientes: facilidad de uso, seguridad para la piel, diseño compacto y autonomía de la batería entre otros.

Braun Mini FS1000

Con este aparato para depilar vello facial de la marca Braun, obtendrás magníficos resultados porque es muy suave y al mismo tiempo súper efectiva para eliminar el vello. Además, tiene un diseño pequeño y elegante, perfecto para llevar a todas partes. No irrita, no daña la piel y no duele. Incluye una práctica luz para ver con precisión en qué área debemos utilizar la depiladora.

Comprar en El Corte Inglés

Braun Face 830

Esta depiladora facial Braun cuenta con opiniones muy favorables, especialmente por la precisión del aparato, además de ser extremadamente cuidadoso con el cuidado de la piel. De hecho, es una opción que ha sido testada en pieles sensibles y gracias a su cabezal fino, es sumamente práctica para llegar a las zonas más pequeñas. También incluye un masajeador que limpia los poros con microoscilaciones y un espejo con luz.

Comprar en Amazon

VG VOGCREST depiladora facial

Esta depiladora de vello facial dos en uno es muy suave, efectiva y no genera ningún tipo de molestia o dolor. Está especialmente diseñada para ser utilizada en áreas tan delicadas como las cejas, la parte superior del labio, el cuello, la barbilla y las mejillas. Solo debes realizar movimientos suaves y circulares para obtener los mejores resultados. Incluye luz LED y un cable USB para la recarga de la depiladora.

Comprar en Amazon

URAQT Depiladora Facial

La depiladora facial de URAQT está recomendada para todo tipo de pieles. Cuenta con dos cabezales de corte que se ajustan con suavidad al contorno del rostro, sin maltratar o pellizcar la piel en ningún momento. Es sencilla de utilizar, tiene un diseño compacto, elegante e incorpora una práctica luz para observar con precisión el área a depilar. Se puede utilizar en las cejas, labio superior, barbilla y demás.

Comprar en Amazon

VG VOGCREST recortadora de cejas y de vello nasal

Si buscas un depilador facial especialmente diseñado para eliminar el vello del área nasal y de las cejas, esta puede ser una de las alternativas. Cuenta con un diseño que facilita estas tareas sin maltratar la piel. Incorpora unas hojas ultra afiladas, pero, al mismo tiempo, no genera ningún tipo de dolor y es un aparato seguro de utilizar. Se puede usar en seco y en mojado porque es resistente al agua, recargable y tiene una autonomía de hasta sesenta minutos.

Comprar en Amazon

Winpok Eléctrica Depiladora

Esta depiladora facial tiene todo lo necesario para ofrecer resultados rápidos, gracias a su practicidad y versatilidad. De hecho, se puede utilizar como depilador facial, recortador de cejas y depilador corporal, incluso para áreas tan sensibles como el área del bikini. Por otro lado, es muy fácil de utilizar, es suave con la piel y no genera ningún dolor. Las hojas son hipoalergénicas, su diseño es portátil e incluye una luz para una depilación más precisa.

Comprar en Amazon

Wilkinson Sword Intuition 4 in 1 Perfect Finish

La depiladora facial Wilkinson Sword, está especialmente diseñada para que las cuchillas no toquen la piel mientras se usa. Es una afeitadora y recortadora multifunción, válida para las diferentes áreas del rostro, así como también para el área del bikini, axilas, pubis y otras zonas sensibles. De hecho, es una alternativa ideal para las pieles sensibles, ya que es sumamente delicada con la dermis.

Comprar en Amazon

Automoness 2 en 1 Depiladora

Con esta máquina de depilación conseguirás eliminar el vello facial de forma rápida, indolora y segura. Las cuchillas, además, siempre se mantendrán a una distancia segura de la piel. Incluye una luz LED y se recarga fácilmente con su cable USB incluido. Tiene un diseño portátil, elegante y ligero, perfecto para llevar a todas partes con comodidad. Por otro lado, es resistente al agua y fácil de limpiar.

Comprar en Amazon

Queenwill depiladora de dejas

Con una magnífica relación calidad precio, esta depiladora es ideal para lucir un rostro libre de vello sin tener que acudir a un centro de belleza profesional. Incorpora una potente luz LED para acabar con el vello incluso en áreas con poca luz. Por otro lado, y gracias a su diseño compacto y seguro, se puede utilizar en otras zonas del rostro, como labios, barbilla, mejillas o cejas.

Comprar en Amazon

Braun FaceSpa Depiladora Facial Mujer 3 en 1

Puedes utilizar esta máquina para cualquier parte del rostro porque es segura, efectiva y no irrita la piel. Entre sus múltiples características, destaca por sus tres funciones únicas: depila, limpia y revitaliza el rostro. Además, es resistente al agua gracias a sus materiales de alta calidad. Adicionalmente es una opción segura para las pieles más sensibles. Cuenta con un diseño ergonómico y trae una neceser para guardarla junto a todos sus elementos.

Comprar en Amazon

Si quieres lucir un rostro suave y libre de vellos, aquí tienes las diez mejores opciones del mercado para conseguirlo gracias a estas depiladoras faciales para mujer.