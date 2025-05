Disfruta del aroma, la textura y la crema que solo un buen café puede ofrecerte

Muchos de nosotros hemos estado alguna vez por la mañana, tratando de preparar un café rápido para despertarnos, sólo para terminar con una taza insípida. Comprar una cafetera espresso parece algo fácil, pero no siempre lo es. Es fácil caer en el error de elegir una que no tenga la potencia o características necesarias para sacar el máximo provecho del café, o simplemente elegirla porque se ve bien en la cocina. Al momento de escoger una cafetera, es clave considerar aspectos como la presión, la capacidad y lo fácil que sea de usar, para evitar acabar con una máquina que, al final, no cumpla con lo que esperabas.

La cafetera espresso Original BARISTAEXPERT 19 te ofrece justo lo que necesitas para transformar tu rutina diaria. Podrás comenzar cada día con un café perfectamente preparado, lleno de sabor y cremosidad, sin perder tiempo ni esfuerzo. Esta cafetera hace que preparar un café de calidad en casa sea tan fácil como presionar un botón, permitiéndote disfrutar de una bebida deliciosa en segundos. Además, ahora tienes la ventaja de conseguirla con un descuento del 28% por el 20 Aniversario de PcComponentes.

Comprar en PcComponentes por (96,90) 69,99€

Cafetera Espresso Origial BARISTAEXPERT 19

La cafetera espresso Original BARISTAEXPERT 19 es una máquina que no decepciona a quienes buscan disfrutar de un café de calidad en casa. Con sus 19 bares de presión, consigue la crema perfecta en cada espresso, haciendo honor a lo que uno esperaría de un café de barista, pero sin salir de casa. Si eres de los que se toma su tiempo para disfrutar de un buen café, su potencia de 1450 W y el sistema Thermoblock aseguran que la temperatura sea la ideal, liberando todo el sabor y aroma de cada grano de café.

El diseño es bastante compacto, pero no le falta capacidad. Su depósito de agua de 1 litro es más que suficiente para preparar varios cafés sin tener que rellenarlo constantemente, y la bandeja extraíble con dos alturas es una gran ventaja. Puedes elegir entre usar tazas pequeñas o más grandes sin complicaciones, y lo mejor es que se limpia fácilmente. Además, cuenta con un vaporizador orientable que te permitirá crear una espuma de leche perfecta para cappuccinos o lattes, o simplemente calentar la leche para un café con leche delicioso.

Aparte de la calidad en el café, tiene detalles que marcan la diferencia, como el calentador de tazas integrado, que asegura que cada taza esté a la temperatura correcta, potenciando los sabores y aromas del café. Y si te gustan las infusiones, también puedes aprovechar su conducto de agua, que calienta el agua para hacer tés o infusiones con la misma comodidad.

Por si fuera poco, ahora puedes conseguirla con un descuento de 30 euros, así que, si estás pensando en dar el salto a un café más profesional en casa, esta cafetera es una opción más que interesante.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.