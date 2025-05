Esta es la base de maquillaje que no te va a dar pereza llevar en verano: aguanta 32h, es ligera y no transfiere

¿Eres de las que prescinde de la base de maquillaje cuando llega el verano? Y no por una decisión personal, sino que lo haces 'obligada' porque no aguantas fórmulas tan densas y pesadas en la cara que acaban cuarteándose y hasta derretidas por el sudor. Pero no es el verano, tu piel ni las altas temperaturas, es que todavía no has encontrado una base de maquillaje ligera que de verdad se adapte a tus necesidades cuando llega esta época del año.

Estamos acostumbradas a que la alta cobertura no sea compatible con un acabado ligero; y que si queremos que aguante todo el día en la cara nos tenemos que conformar con la sensación de pesadez, incluso con un acabado poco natural. ¿Y si pudieras darle la vuelta a todas esas creencias y seguir luciendo la piel que quieres, también en verano?

Si tienes este problema, seguramente sea porque no conoces la base de maquillaje Infaillible de L'Oréal Paris, porque es una de las más ligeras del mercado, tendrás la sensación de no llevar nada y encima aguanta todo lo que le eches. ¿Y sabes lo mejor? Que la acabamos de fichar rebajada un 26% en Amazon, así que ahora la puedes probar por menos de 10€, ¿a qué esperas?

Base de maquillaje Infaillible L'Oréal Paris

La base de maquillaje Infaillible de L'Oréal Paris se va a convertir en el nuevo indispensable de tu neceser, ¿quieres conocer las razones?

Para empezar, es una base de maquillaje muy ligera que proporciona una buena cobertura, pero es modulable y podrás adaptarla a tu gusto, a las necesidades de tu piel y a cada ocasión. Además, su acabado es una mezcla entre mate y luminoso, que es justo lo que nos pide el cuerpo en verano.

Mate para evitar los brillos y ese toque glow que todas buscamos en la piel. Y lo mejor de todo: se mantiene intacta hasta 32 horas y parecerá que te acabas de maquillar aunque lleves todo el día fuera de casa.

Por si fuera poco, también contiene tecnología Oxygen para ayudar a que la piel respire, Vitamina C para iluminar y SPF25 para protegerte del sol. La única base de maquillaje que necesitas en verano es esta de L'Oréal, ¡y puede ser tuya por menos de 10€!

