Las rebajas de verano llegan a Samsung.com: descuentos de hasta el 40% en sus últimos Smartphones, Smart TV y electrodomésticos

El verano es la época de rebajas por excelencia y el momento perfecto para conseguir todo lo que llevas meses queriendo. Y sí, también nos referimos a los dispositivos electrónicos, porque la tienda oficial de Samsung.com ha lanzado sus Rebajas de Verano con descuentos de hasta el 40% en tus favoritos. Si necesitas renovar tu smartphone, quieres un nuevo smart TV para ver todo el deporte o un nuevo frigorífico para tu cocina, estas rebajas son la oportunidad perfecta para conseguir todos tus imprescindibles a precios más bajos de lo habitual y con las mejores condiciones de compra.

Pero lo mejor es que no solo te beneficiarás de descuentos de hasta el 40% en su catálogo. La tienda online de Samsung.com tiene muchas otras promociones exclusivas que te ayudarán a ahorrar, como hasta 1.000€ de descuento en el programa Entrega y Estrena si llevas un viejo dispositivo, o financiación en 36 meses al 2,55% TAE. Y además con el código WEBAWIN5 podrás conseguir un 5% extra en compras en la web (excluyendo smartphones, tablets, y wearables). Pero no son las únicas, así que lo mejor es que fiches las mejores ofertas de las Rebajas de Samsung.com a un precio que no esperabas. ¡Toma nota!

Comprar en las Rebajas de Verano de Samsung.com

Sabemos que en las rebajas es casi imposible encontrar productos de nueva colección, pero Samsung.com derriba el mito. El Samsung Galaxy Z Fold6, uno de los nuevos smartphones que ha llegado al mercado hace apenas unas semanas. El smartphone perfecto para los amantes de la fotografía, el diseño y el uso profesional, compatible con el versátil S Pen Fold, ofrece grandes funciones para los profesionales más exigentes. Y puede ser tuyo con descuentazo gracias al programa exclusivo Entrega y Estrena. Si este móvil, que llega con la última tecnología del mercado, está en tu lista de deseos, ¡presta atención!

Con el programa Entrega y Estrena de Samsung.com, puedes entregar un viejo dispositivo, aunque no sea de Samsung o tenga algún pequeño desperfecto, como la pantalla rota. Podrás conseguir hasta 950€ de reembolso y 100€ de descuento directo, al hacer uso de este programa, para llevarte el nuevo Galaxy Z Fold6 a un precio mucho menor.

Comprar en las Rebajas de Verano de Samsung.com

El Samsung Galaxy S24 Ultra 1T también es otro de los nuevos modelos de la marca y, por supuesto, lo puedes conseguir a muy buen precio en las ofertas exclusivas de Samsung.com. Es un smartphone de alta gama que dista mucho de todo lo que habíamos visto hasta ahora, porque está fabricado en titanio, tiene Inteligencia Artificial y una infinidad de características que revolucionan por completo el sector de la telefonía.

Gracias al programa Entrega y Estrena te lo puedes llevar pagando hasta 630€ menos si entregas tu antiguo móvil u otro dispositivo: 150€ de descuento directo y hasta 480€ de reembolso. Y un 5% adicional aplicando el código APP5 en tu primera compra.

Con el programa Entrega y Estrena, también podrás llevártelo a casa a un súper precio. Entrega un viejo dispositivo, sea el que sea, y podrás conseguir hasta 630€ menos: 150€ de descuento directo y hasta 480€ de reembolso. Es la oportunidad de ahorrarte hasta 630€ en total para estrenar el potente Galaxy S24 Ultra 1T este verano.

Comprar en las Rebajas de Verano de Samsung.com

Si eres mucho de deportes, de planes caseros viendo una peli o te encanta engancharte a cualquier serie de moda, ¡esto te va a gustar! Las rebajas de Samsung.com también llegan a las televisiones inteligentes para que equipes tu hogar con la mejor tecnología y sin necesidad de invertir un dineral. Una de las mejores opciones es esta Smart TV de 50'', que ahora tiene un 28% de descuento solo durante las Rebajas de Verano de Samsung.com.

Pero no es la única ventaja. Si te decides por este modelo, puedes ahorrarte hasta 50€ si entregas tu viejo dispositivo con el programa Entrega y Estrena y si decides comprar a través de la app, podrás conseguir un descuento del 5% en tu primera compra. Además, en Samsung.com podrás financiarla hasta en 24 meses al 2,74% TAE. Y si te apetece disfrutar de una experiencia completa en casa, ahora también puedes llevarte la barra de sonido HW-C400 Essential B-Series por solo 99€ más. ¿Qué más se puede pedir?

Comprar en las Rebajas de Verano de Samsung.com

Otro de los grandes chollos de las rebajas y promociones exclusivas de Samsung.com es esta televisión Crystal UHD de 55''. Una de las mejores Smart TV del mercado que ahora puede ser tuya con 130€ de descuento solo durante las rebajas. Además, puedes ahorrarte otros 50€ con el programa Entrega y Estrena si entregas un viejo dispositivo.

Y para ponerte las cosas más fáciles, Samsung.com ofrece excelentes condiciones de financiación hasta en 24 meses al 2,74% TAE. ¿Piensas que una buena calidad de imagen debe ir de la mano con un sonido espectacular? Entonces, con la compra de esta televisión también puedes conseguir una moderna barra de sonido por solo 99€ más. Y si añades el código APPAWIN5 en tu primera compra a través de la app conseguirás un 5% extra de descuento.

Comprar en las Rebajas de Verano de Samsung.com

Suben las temperaturas y bajan los frigoríficos en Samsung.com

Las rebajas de verano de Samsung.com también han llegado a los frigoríficos con descuentos de hasta el 42%, nuestros mejores aliados cuando suben las temperaturas. Por eso, si te decides por uno de sus frigoríficos seleccionados, podrás conseguir también un congelador al 50% de descuento. Por supuesto, el programa Entrega y Estrena también está disponible en la campaña de frío para que puedas ahorrar mucho más en tu nuevo frigo si entregas un viejo dispositivo. Y si además tienes hijos nacidos a partir de 1999, puedes llevarte por la cara 100€ de descuento por cada hijo para invertirlos en la compra de tu nuevo frigorífico. Pero si quieres ahorrar todavía más haz tu primera compra en la app de Samsung y aplica el código APPAWIN5 para conseguir un 5% de descuento adicional.

Si quieres aprovechar como nadie la promoción exclusiva de Samsung.com, el frigorífico americano Family Hub 2 puertas de 614 litros es una de las mejores opciones. Podrás disfrutar de la mejor tecnología del mercado al mejor precio. Otro imprescindible es el frigorífico Bespoke Inox 2m y Smart AI, que ahora puede ser tuyo ahorrando en la compra de tu nuevo frigo.

Comprar en las Rebajas de Verano de Samsung.com

¿Ya has decidido cómo vas a aprovechar las rebajas y ofertas exclusivas de Samsung.com? Encontrarás smartphones, televisiones, frigoríficos y mucho más con descuentos, promociones que no verás en ningún otro sitio y fantásticas condiciones de compra que notarás en el bolsillo. ¡Estrenar dispositivos y electrodomésticos nunca había sido tan barato!