Estas son las mejores ofertas en ordenadores y tablets del Amazon Prime Day 2024

Amazon celebra este 2024 dos jornadas que ya se han convertido en imprescindibles para muchos amantes de las compras: los Amazon Prime Day. Durante dos días completos, el gigante del comercio electrónico premia a sus clientes Prime con descuentos increíbles en millones de productos de todas las categorías. Por eso, desde el martes 16 de julio a las 00:00h y hasta el miércoles 17 de julio a las 23:59h puedes comprar ese ordenador o esa tablet que tanto quieres con un descuento nunca visto.

¿La calidad de imagen de tu tablet no es demasiado buena y te gustaría tener una con mayor nitidez para disfrutar de tus series favoritas? ¿Tu ordenador es un tanto lento y tus horas de trabajo no son productivas? ¿Quieres convertirte en un gamer de categoría y precisas de uno de los ordenadores más potentes del mercado? No importa cual sea tu caso: necesitas hacerte cliente de Amazon Prime y aprovechar los chollazos de los Prime Days de Amazon.

Hazte cliente de Amazon Prime y compra tu ordenador o tablet al mejor precio

El Amazon Prime Day es el momento perfecto para encontrar las mejores ofertas en marcas tan reconocidas como ASUS, Samsung, Lenovo, Xiaomi o Apple. Por eso, si necesitas comprar un ordenador o una tablet, esta es la oportunidad para elegir tu modelo favorito a un precio increíble. Recuerda: las rebajas duran dos días, así que no lo pienses más y benefíciate de ser cliente Prime. ¡Estos son algunos de los mejores ordenadores y tablets con grandes rebajas que encontrarás en los Prime Days!

ASUS F515EA - Ordenador Portátil

Si buscas un ordenador de categoría media, quizá te interese comprar con su gran descuento de los Prime Days de Amazon el ASUS F115EA, un modelo que cuenta con una pantalla de 15,6" con calidad Full HD.

Puedes elegir entre un ordenador con sistema operativo Windows 11 Hime in S mode o uno sin sistema operativo, así como entre distintas capacidades de almacenamiento y memorias RAM. De este modo, te asegurarás de que cumple con tus requisitos y preferencias personales. Eso sí, ¡el precio en cualquier caso es de lo más tentador!

Apple 2022 iPad de 10,9 Pulgadas

Si lo que quieres es comprarte una tablet con buena calidad de imagen, has de tener claro que es difícil encontrar una que supere a la de los iPad de Apple. Este en concreto tiene una espectacular pantalla Liquid Retina de 10,9 pulgadas con True Tone que te ofrece una nitidez increíble y un color espectacular.

Tiene cámara delantera y trasera, una conexión Wi-Fi muy veloz y varios puertos para conectarle accesorios. ¿Lo mejor? Que durante los Prime Days puedes llevarte este iPad con un súper descuento.

HP 15-fd0052ns - Ordenador portátil

Quizá tengas a HP como tu marca de preferencia y, si ese es tu caso, puede que encuentres en este ordenador eso que estás buscando. Con un descuento increíble gracias a las ofertas de los Amazon Prime Day 2024, puedes llevarte a casa este portátil HP y disfrutar de todas sus ventajas.

Pantalla FHD de 15,6", multitud de procesadores a elegir según tus necesidades y una memoria RAM de 16GB para que te garantiza trabajar con una velocidad óptima. ¿Qué le puedes pedir más?

Tablet Xiaomi Redmi Pad SE

No podíamos dejar de recomendarte esta tablet de Xiaomi que por su calidad y el descuentazo con el que cuenta durante las jornadas del Prime Day se convierten en uno de los mejores chollos de la plataforma en estos dos días.

Tiene un bonito diseño en color verde menta, una pantalla de 11 pulgadas, una memoria RAM de 8GB que le otorgan un funcionamiento bastante rápido y una capacidad de almacenamiento de 256GB más que suficientes para descargar aplicaciones o guardar fotografías.

Si necesitas un ordenador o una tablet, los Amazon Prime Day son la mejor opción para comprarlos a un precio muy económico. Recuerda: ¡Tienes hasta este 17 de julio a las 23:59h para aprovechar las rebajas!