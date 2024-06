Bruma facial de Garnier: la solución para aplicarte protector solar encima del maquillaje ¡por menos de 10€!

¿Alguna vez te has hecho la skincare y has empezado a maquillarte, pero has olvidado por completo el protector solar? A todas nos ha ocurrido, porque la protección para el rostro debe aplicarse siempre justo antes del make up. La solución para que no te pase (y para que lo puedas salvar si ocurre) es utilizar una bruma facial, porque se pulveriza sobre el rostro y de paso sirve para fijar el maquillaje. Así, estarás siempre protegida de una manera mucho más sencilla y podrás reaplicar el producto tantas veces como quieras aunque no estés en casa.

Es la solución en infinidad de situaciones. Imagina que sales de casa por la mañana maquillada y vas a pasar mucho tiempo al aire libre. Probablemente necesites retocarte el maquillaje en algún momento, y también reaplicar la bruma facial. Los expertos recomiendan aplicar protección solar cada dos o tres horas, porque así el rostro estará siempre completamente protegido. Evitarás quemaduras, manchas y, lo más importante, enfermedades de la piel relacionadas por la exposición a los rayos UVA y UVB.

Precisamente por lo útil que es y por sus ventajas, la bruma facial hidratante y protector solar SP50+ de Garnier Delial Sensitive Advanced está arrasando en Amazon. Es un cosmético que apunta a convertirse en tu nuevo básico ¡por menos de 10€! Consíguelo ahora rebajadísimo.

Comprar en Amazon por (10,95) 8,41€

Bruma facial hidratante y protector solar SP50+ de Garnier Delial Sensitive Advanced

La bruma facial hidratante y protector solar SP50+ de Garnier Delial Sensitive Advanced es el nuevo cosmético imprescindible de tu rutina de belleza y maquillaje. Un envase en formato spray y súper cómodo de aplicar apto para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles.

Está formulado con glicerina, Vitamina E y deja un acabado no graso en el rostro. Es súper ligero, así que no tendrás sensación de pesadez después de aplicar los productos de la skincare y tus habituales de maquillaje. Basta con pulverizarlo sobre el rostro, porque es de acabado invisible y de paso te sirve para fijar el make-up. ¡Dos en uno!

Por supuesto, su protector solar es SPF50 para proteger mucho mejor la piel de las quemaduras solares. Evita la aparición de manchas, previene arruguitas y también es capaz de suavizar los signos de expresión de la piel.

Lo tiene todo para arrasar, y te aseguramos que este verano se va a convertir en el cosmético que viaje siempre en tu bolso. Consigue ahora la bruma facial de Garnier de moda por menos de 10€ y presume de piel bronceada y sana este verano.