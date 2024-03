HP rebaja este nuevo ordenador portátil: tecnología de última generación ¡con 150€ de descuento!

El ordenador portátil es el dispositivo electrónico por excelencia, porque viaja con nosotros y es imprescindible para trabajar, estudiar, desconectar o jugar a videojuegos. Probablemente, muchos no serían capaces de imaginarse sin uno de estos dispositivos en casa, porque lo que para muchos es un mero entretenimiento para otros es su principal herramienta de trabajo. Sea como sea, deberías renovar tu viejo dispositivo si sientes que ya no funciona como debería o su velocidad es tan lenta que no puedes hacer tus tareas habituales.

Ahora bien, ¿qué necesitas saber antes de comprarte un nuevo ordenador portátil? Hay tanta oferta que probablemente no sepas por donde empezar. Lo primero es pensar muy bien en cuáles son tus necesidades y, a partir de ahí, comenzar la búsqueda. Presta atención siempre al procesador, a la autonomía, a la memoria RAM y el almacenamiento, al diseño general del dispositivo y, por supuesto, a todas sus funciones extra. Solo así te harás con el modelo que necesitas, ya sea para tu casa o para llevar de un lado a otro.

Una opción de gama media-alta que cumple con todos los requisitos y que además tiene descuentazo en la HP Store, a pesar de que es nuevo, es el ordenador portátil HP 15-fc0033ns. Un modelo de última generación que ahora tiene un 23% de descuento por tiempo limitado. Date prisa ¡y llévatelo por menos de 500€!

Comprar en HP por (649) 499€

El ordenador portátil HP 15-fc0033ns es un dispositivo que mantiene muy bien la esencia de la marca, porque es de un color gris plata muy elegante. Combina muy bien la pantalla de 15,6 pulgadas con unos bordes muy finos y un peso muy ligero. Ideal para llevarlo siempre contigo.

Tiene muchos puntos fuertes, pero uno de ellos es su procesador AMD Ryzen™ 5. Ofrece un rendimiento impresionante en todos los contextos, porque incluye una nueva y revolucionaria arquitectura que combina excepcionalmente la velocidad con la autonomía. Además, sus gráficos Vega son perfectos para las tareas más exigentes.

Por supuesto, su pantalla Full HD hará que no te pierdas nada, porque tiene una resolución de 1920 x 1080 que es capaz de darle una nueva dimensión a todo tu contenido digital.

Este ordenador portátil HP tiene también 512 GB de almacenamiento SSD, 16 GB de RAM y una batería de larga duración que se carga hasta el 50% en solo 45 minutos. Imprescindible sean cual sea tus necesidades ¡por 150€ menos en la HP Store!