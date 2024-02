PcComponentes rebaja uno de los smartphones de gama media más potentes del mercado: ¡ahora por menos de 310€!

¿Buscas el smartphone perfecto? Si tu viejo móvil ya no funciona como debería, necesitas un dispositivo nuevo porque tus necesidades han cambiado o simplemente quieres darte un capricho, estás en el lugar adecuado. Por suerte, para comprar un nuevo dispositivo ya no es necesario hacer una gran inversión, porque hay teléfonos con muy buenas prestaciones a precios muy competitivos. Además, los modelos de gama media y baja ya no tienen nada que envidiar a los de alta gama.

Eso sí, antes de decantarte por un modelo u otro deberías tener en cuenta cuáles son tus necesidades y adaptarlas a las prestaciones de tu nuevo smartphone. Fíjate muy bien en el procesador, en la capacidad de la batería, la resolución de la cámara, la calidad de la pantalla y, por supuesto, el diseño exterior del dispositivo. Además de adaptarse por completo a ti, podrás sacarle el máximo partido.

Pero todavía hay mucho más, porque PcComponentes ha lanzado sus flechazos tecnológicos directos para que ahorres en la víspera de San Valentín. Por eso, ahora puedes hacerte con el smartphone Realme 11 Pro 5G con un 24% de descuento. Un chollo que no puedes dejar escapar ¡por menos de 310€!

Comprar en PcComponentes por (401,60) 306,43€

El smartphone Realme 11 Pro 5G llama la atención a simple vista porque tiene un diseño de lo más original. Tiene una pantalla de 6,7 pulgadas con bordes ultrafinos que amplian el área de visualización. Por detrás, es de un color crema muy elegante con un diseño original de la cámara.

El procesador MediaTek Dimensity 7050 de ocho núcleos es uno de los puntos fuertes de este smartphone, pues garantiza un buen rendimiento incluso en multitarea. Podrás utilizar las aplicaciones más exigentes al mismo tiempo sin comprometer la velocidad ni la batería del dispositivo.

Y precisamente hablando de batería, este smartphone Realme tiene una capacidad de 5000 mAh con carga rápida de 67 W. Es ideal para tenerlo cargado en muy poco tiempo y también para tener la autonomía suficiente para todo el día.

Comprar en PcComponentes por (401,60) 306,43€

La cámara de 100 MP es uno de sus puntos fuertes, porque te permitirá capturar tus imágenes favoritas con la máxima precisión. Además, la frontal para selfies tampoco se queda atrás con 16 MP. Un smartphone con el que vas a disfrutar ¡a un precio alucinante!