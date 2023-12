Las 10 mejores mochilas escolares del 2023

Septiembre suele ser el mes del año en el que se renueva todo el material necesario para iniciar las clases. Así, es época de comprar las nuevas mochilas escolares que acompañarán a los pequeños de la familia durante el curso. Aunque también es cierto que puede ser un regalo ideal para Navidad o Reyes. Sobre todo, si se elige una mochila que destaque por alguna razón en concreto y capte la atención de los niños.

Así, antes de escoger una nueva mochila escolar se debe tener en cuenta el gusto de los más jóvenes. Pero también otros aspectos, como por ejemplo si llevan o no correas acolchadas que ofrezcan una mayor comodidad, si se ajustan bien o no al cuerpo, si van acompañadas de carro de ruedas o se cuelgan a la espalda o el número de compartimentos que tienen. Porque lo cierto es que los niños tienen que llevar muchas cosas a clase y les ayudará bastante poder tenerlas todas ordenadas. ¿No sabes por dónde tirar? No te preocupes, te mostramos 10 grandes mochilas escolares para niños de todas las edades.

Para empezar la lista vamos a mostrarte esta mochila escolar infantil pensada especialmente para los niños más pequeños. Mide tan solo 30 x 26 x 14 cm y tiene un bonito diseño de superhéroes. La encontrarás de Batman, Spiderman, Superman etcétera y por tanto encontrarás la de su superhéroe preferido. Dispone de tres bolsillos de distinto tamaño y en su interior cabrán todas las cosas que tu hijo o hija deba llevarse al colegio. Es impermeable, ajustable y cómoda.

Otra mochila escolar infantil que ha recibido muy buenas opiniones por parte de otros compradores dada su buena relación calidad-precio es esta de la marca Dokin. Está disponible en varios patrones de animales y las orejitas que llevan llamarán la atención de tus hijos. Está pensada para niños de más de 5 años y fabricada en poliéster de buena calidad. Cuenta con bolsillos laterales para meter una botellita, por ejemplo, y también con un bolsillo delantero. En cuanto a sus dimensiones, estas son de 36.5 x 28 x 12.5 cm.

En caso de que tus hijos sean mayores les puede interesar esta sencilla mochila juvenil de la marca Hasagei. Su diseño es más adulto, aunque además de en negro la puedes adquirir en otros colores más alegres. Se trata de un modelo de mochila resistente, clásico y duradero y destaca de ella que está hecha con materiales sostenibles. Ofrece una gran capacidad para poder llevar todo el material necesario en su interior. Además, cuenta con un engrosamiento en la parte de la espalda para que resulte cómoda.

Más divertido es el diseño de esta otra mochila escolar juvenil unisex de la marca Hasagei. Está disponible en diferentes colores y todas ellas disponen de cuatro compartimentos diferentes para clasificar el material escolar. Sus dos bolsillos laterales están reforzados y toda ella en general es duradera y resistente. Por otro lado, su correa de hombro está engrosada para que se reduzca la presión en los hombros y a los jóvenes no les duela la espalda.

Quizá te parezca mejor idea comprar un set escolar que además de mochila lleve estuche y bolsa para el almuerzo. En caso de que sea así y tus hijos sean pequeños, puede que este sea el ideal para ti. Cuenta con un bonito estampado de unicornios y está disponible en diferentes colores. Las dimensiones de la mochila son de 38 x 30 x 13 y lleva 3 bolsillos exteriores y varios compartimentos. A destacar de ella, que sus correas de hombro son además de acolchadas, reflectantes.

¿El pequeño o la pequeña de la familia ha salido fan de los videojuegos? Entonces seguro que le gusta este set de mochila escolar en el que vienen, además, un pequeño estuche, una botellita de agua y una bolsa térmica para llevar el desayuno a clase. Por lo que hace a la mochila, esta es impermeable y cómoda, por lo que podrá usarse aunque llueva sin riesgo a que se mojen los libros.

Quizá la idea de hacerte con todo un set escolar te parece bien, pero en tu caso necesitas que sea juvenil. Entonces es posible que te guste este de Joymoze que, además de mochila escolar, incluye estuche y bolsa para el almuerzo a juego. Lo puedes adquirir con varios diseños diferentes, de modo que seguro que encuentras uno del gusto de tus hijos. Pero elijas el que elijas, en el caso de la mochila todas son resistentes al agua, llevan tirantes acolchados y ajustables y disponen de varios compartimentos.

En caso de que quieras una mochila escolar con carro de ruedas debes valorar esta de la marca Protauri, pues otros compradores han quedado muy contentos con ella. La altura de su asa se puede regular para adaptarla a la medida que necesita el alumno. La mochila dispone de compartimento para el portátil además de llevar bolsillos laterales. Por lo que hace a las correas de hombro, están diseñadas para reducir la presión en esta parte del cuerpo y no dañar la espalda.

¿Quieres una mochila escolar con carro de ruedas y mucha capacidad? Esta puede ser la que andas buscando. Hay varios colores a escoger, lleva varios compartimentos y tiene bolsillos laterales. Una ventaja que tiene es que dispone de tiradores dobles. Además, su asa de mano está forrada para que resulte más cómoda. En cuanto a la espalda y las correas de hombro, estas están acolchadas y son ergonómicas, por lo que se adaptarán a la espalda del alumno.

Finalizamos la lista de 10 buenas mochilas escolares con este set escolar que incluye una mochila de 42 x 30 x 19 cm, una fiambrera de 23 x 21 x 11 cm y un estuche a conjunto. La mochila se sujeta sobre un carro de asa telescópica y su correa de hombros es acolchada y reflectante, lo que será especialmente beneficioso por las noches. ¿No te acaba de convencer el diseño? No te preocupes, puedes encontrar otros diferentes.

¡Hazte con una de estas mochilas escolares y haz que tus hijos vayan siempre cómodos a la escuela!