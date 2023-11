Las mejores ofertas del Black Friday 2023 en El Corte Inglés, Dyson, Cecotec, Amazon y más tiendas online

¡El Black Friday 2023 ya está aquí! Este 24 de noviembre se celebra oficialmente el viernes negro, una jornada especial para los amantes de las compras a la que se suman tiendas, plataformas y marcas reconocidas con las mejores ofertas y los precios más bajos del año. Algunas lanzaron sus ofertas a principios de mes y han ido alimentando el catálogo durante las últimas semanas. En cambio, otras se han sumado al Black Friday esta misma semana con los descuentos más potentes del año.

¿No te quieres perder ningún chollo? ¡Nosotros tampoco! Recopilamos las mejores ofertas del Black Friday 2023 en El Corte Inglés, Amazon, PcComponentes, MediaMarkt y muchas más tiendas online que ponen sus productos más populares a precios de risa. Descubre los descuentos exclusivos en informática, electrónica, belleza, hogar o deporte para ahorrar como nunca en todas tus compras. ¡Toma nota!

El Corte Inglés: descuentos de hasta el 40% en más de 1.000 marcas

El Corte Inglés ha lanzado su Black Friday Total con descuentos de hasta el 40% en más de 1.000 marcas desde el 20 hasta el 26 de noviembre. Además, solo durante los días 23 y 24 de noviembre también tienen un 20% de descuento adicional en topa la ropa, lencería y zapatería. Encontrarás las mejores ofertas del Black Friday 2023 en una amplia selección de primeras marcas para darte un capricho o adelantar las compras navideñas.

Lo mejor es que los chollos llegan a todas las secciones, así que puedes hacerte con un ordenador portátil Acer Aspire i3 con un potente rendimiento por 250€ menos, un monitor LG con una calidad de imagen alucinante por menos de 100€ o el Samsung Galaxy Watch 6 que te permitirá llevar el control de tu rutina de deporte con un diseño elegante y un 37% de descuento exclusivo. Si te decantas por la moda, ¡nos han encantado las zapatillas Chuck Taylor All Star Converse! Lucirás estilazo durante toda la temporada por menos de 55€.

Las Ofertas de la Semana de Black Friday de Amazon para ahorrar a lo grande

Las ofertas del Black Friday de Amazon siempre son las más esperadas, pues el gigante del comercio electrónico tiene absolutamente de todo. El 17 de noviembre lanzaron las Ofertas de la Semana, que se alargarán hasta el 27 de noviembre para que puedas ahorrar a lo grande en una infinidad de productos. Y lo mejor es que los descuentos también llegan a sus superventas: los artículos más vendidos y mejores valorados por los usuarios tienen ofertas top para convertirse en auténticos chollos.

Por ejemplo, el robot aspirador y friegasuelos Xiaomi Robot Vacuum S12 es líder de ventas en su categoría por ser un dispositivo inteligente que deja tu hogar impecable en tiempo récord y tiene un 40% de descuento durante el Black Friday 2023. Otro chollo es la plancha de pelo ghd gold, también la más vendida por su tecnología de cuidado capilar, que ahora puede ser tuya con un ahorro de casi 80€.

Si quieres aprovechar el Amazon Black Friday para invertir en belleza, encontrarás el famoso sérum de ojos con ácido hialurónico de L'Oréal Paris por menos de 13€. Y la depiladora de luz pulsada Braun Silk-expert Pro 5 top ventas para una depilación definitiva ¡con un ahorro de 230€! Las mejores ofertas del Black Friday 2023 están en Amazon.

Hasta 250€ de descuento en tecnología Dyson seleccionada

Dyson se ha hecho un hueco en el mercado y se ha posicionado como una marca líder en tecnología e innovación de electrodomésticos de altas prestaciones ¡y sus productos lo avalan! Si creías que no estaban a tu alcance, este Black Friday 2023 han lanzado descuentos de hasta 250€ en tecnología seleccionada para que consigas los imprescindibles de tu hogar rebajados: desde aspiradoras hasta cuidado del cabello, tratamientos para el aire e iluminación.

Seguro que has oído hablar de las ventajas de la aspiradora sin cable Dyson V15 Detect™, porque es un dispositivo potente e inteligente con prestaciones alucinantes para dejar reluciente el suelo de tu hogar. Pues ahora, gracias a las ofertas del Black Friday, puedes conseguirla con un ahorro de 162€. Pero no es la única: las aspiradoras sin cables Dyson V10™ y Dyson V8™ Absolute también tienen descuentos de 200€ y 150€, respectivamente, para que puedas hacerte con la tecnología más innovadora del mercado a precios irresistibles.

¿Buscas tecnología en productos de cuidado capilar? Los dispositivos Dyson para tratar, secar y alisar el cabello arrasan en redes sociales entre las influencers. Pero este Black Friday 2023 tú también podrás lucir la melena de tus sueños con la plancha de pelo Dyson Corrale™ o con el secador de pelo Dyson Supersonic™, ambos dispositivos por menos de 360€ hasta el 26 de noviembre. ¿A qué esperas?

Cecotec rebaja sus mejores electrodomésticos y la tecnología para el hogar

Cecotec se ha sumado también al Black Friday 2023 con ofertas que comenzaron el 3 de noviembre y que se alargarán hasta el 30 de noviembre. La marca que arrasa en pequeños electrodomésticos y tecnología para el hogar también ha lanzado las mejores ofertas este viernes negro, con envíos gratis en 24/72 horas y fantásticas condiciones de financiación.

Es una buena oportunidad para hacerte con los dispositivos que van a mejorar tu vida y tu rutina dentro de casa, con la mejor tecnología del mercado ¡y los mejores precios! Sus robots aspiradores son aparatos que arrasan en ventas en cualquier momento del año. Lo mejor es que ahora puedes hacerte con el Conga 8290 Immortal Ultra Power Home X a mitad de precio o con el Conga 11090 Spin Revolution Home&Wash con un 33% de descuento. Ambos limpian, aspiran, barren y friegan el suelo de tu hogar de manera inteligente.

Si lo que te apetece es invertir en aquellos dispositivos que mejoren tu alimentación y te pongan las cosas más fáciles en la cocina, ¡también hay muy buenas ofertas! La freidora de aire Cecofry Duosize 9000 nos encanta porque tiene dos cubetas perfectas para cocinar alimentos diferentes al mismo tiempo ¡y un 21% de descuento! Pero tampoco podemos dejar pasar por alto el ofertón del popular robot de cocina Mambo 11090 Habana, con 37 funciones y la mejor tecnología.

Orange is the new Black: súper ofertas de Black Friday en PcComponentes

El famoso marketplace de informática y tecnología, PcComponentes, se lanza al Black Friday 2023 bajo el lema Orange is the New Black. La plataforma líder ha lanzado ofertas alucinantes en ordenadores portátiles, televisores, smartphones, consolas, electrodomésticos y productos gaming, entre muchos otros artículos. Y lo que nos encantan son sus ofertas flash diarias, ¡perfectas para encontrar grandes chollos cada día!

Sean cuales sean tus necesidades, ¡las vas a encontrar rebajadas en las ofertas de Black Friday de PcComponentes! Si necesitas renovar algún dispositivo electrónico, tenemos que hablarte de la tablet Lenovo Tab M10 Plus, que alcanza su precio mínimo histórico con un descuento del 29%. Y si eres más de smartphones, el precio del iPhone 14 también está por los suelos: ¡789€!

Si perteneces al universo gaming, no tenemos dudas de que las mejores ofertas para ti están en PcComponentes. Desde el ordenador portátil Lenovo Ideapad Gaming 3 con los mejores gráficos por menos de 600€ hasta la original silla gaming Newskill Takamikura que representa la comodidad ¡con un 33% de descuento! Hay opciones para todos.

La Traca Final de MediaMarkt y sus ofertas más coloridas

MediaMarkt fue una de las primeras plataformas en lanzar las ofertas anticipadas del Black Friday 2023 y ahora rematan el viernes negro con la Traca Final. Son las últimas ofertas más coloridas con dscuentos en todas sus categorías hasta el 27 de noviembre: informática, telefononía, pequeño y gran electrodoméstico, hogar, televisión, entretenimiento ¡y mucho más!

Hay tantas opciones entre las que elegir que te va a costar decidirte. Si quieres aprovechar el Black Friday para estrenar un smartphone, el Samsung Galaxy S21 GE 5G es uno de los modelos más completos del mercado ¡y ahora está a mitad de precio! Pero también tenemos que hablar del Xiaomi 13, un smartphone muy potente con cámara profesional y 300 eurazos de descuento.

La tecnología es la estrella del Black Friday 2023 de MediaMarkt. Por eso, también puedes aprovechar para hacerte con una tablet Realme Pad con un rendimiento excepcional y a mitad de precio, u optar por una televisión Samsung QLED de última generación ¡por 600€ menos! No hay ninguna oferta que no sea un chollazo.

Nike: descuentos en las mejores zapatillas, ropa y equipamiento deportivo

Si hablamos de zapatillas y moda deportiva, Nike es una de las marcas que destaca ¡y por supuesto tienen las mejores ofertas durante el Black Friday 2023! Encontrarás descuentos en muchos productos seleccionados y los que no están de oferta, ¡también están rebajados! Nike ha lanzado un 25% de descuento en toda la web bajo la promoción Nike Cyberweek. Solo necesitas ser miembro y aplicar el código SPRINT23 antes de pasar por caja. ¡Es una oportunidad única para hacerte con tus favoritos!

Es innegable que las zapatillas son la estrella de Nike, así que probablemente quieras aprovechar las mejores ofertas del año para llevarte el calzado con el que llevas tanto tiempo soñando. ¿Serán las Nike Air Force 1'07? Es un modelo clásico que no se baja del número 1 ¡y ahora cuestan menos de 100€ durante el Black Friday 2023! Pero las zapatillas de running Nike Revolution 6 y las Air Max 90 también nos encantan ¡y son chollazos! Además, puedes completar el look con la sudadera con capucha Standart Issue, un modelo cómodo y calentito con 25% de descuento.

Descuentos de hasta el 30% en los dispositivos de HP

Las principales marcas no se quedan atrás: ¡HP también se suma a las ofertas del Black Friday 2023 con descuentos de hasta el 30% en sus dispositivos eletrónicos! Es una buena oportunidad para hacerte con un nuevo ordenador portátil, mejorar tu set-up gaming o conseguir una impresora que complete tu home office. ¡Seguro que se te ocurren muchas formas de aprovechar los descuentos del viernes negro!

Si buscas un dispositivo top, con buena relación calidad-precio y la mejor eficiencia del mercado, tienes que descubrir el portátil convertible HP Pavilion. Es un ordenador y una tablet al mismo tiempo, ya que su pantalla gira 360 grados para darte la versatilidad que necesitas. ¡Y con 200€ de descuento! Si te va más lo convencional, el portátil HP 15s-fq5033ns y el HP Pavilion Plus 14-eh1021ns son dos opciones súper populares con precios bajísimos durante el Black Friday de HP.

Y si quieres equiparte con una buena opción gaming, no tenemos dudas de que el HP Victus 15-fa0054ns es para ti. Tiene un procesador avanzado que prioriza el rendimiento, gráficos envidiables y ofrece la mejor experiencia de juego. ¡Y también 200€ menos!

