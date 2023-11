Descuentazo Black Friday en Hoteles Barceló: haz ya tu reserva y consigue hasta un 55% de descuento

Cada vez que se aproxima el famoso viernes negro, queremos aprovechar el Black Friday y sus descuentos para comprar productos físicos, pero ¿qué pasa con las experiencias? ¡Nos olvidamos de ellas! Este año Hoteles Barceló quiere que acumules muchos recuerdos y muchas historias que contar y, por eso, acaba de lanzar una súper oferta Black Friday 2023 que no puedes dejar escapar: 40% de descuento + 15% extra con el código promocional: 23BH15, código que puede ser utilizado en reservas realizadas hasta el 29 de noviembre de 2023 y para viajar hasta diciembre de 2024.

¿Ir a visitar un mercadillo navideño en otro país? ¿Comer las uvas en otra ciudad esta Navidad? ¿Las vacaciones del próximo verano en una isla paradisíaca? Tienes infinitas opciones para elegir el destino de tu viaje, gracias a la oferta de Black Friday de Hoteles Barceló nada es imposible, podrás hacer el viaje de tus sueños al mejor precio garantizado. Tienes a tu disposición ofertas exclusivas en los mejores hoteles y resorts del mundo. Y aquí viene la mejor parte: si eres ya cliente de my Barceló, también podrás seguir disfrutando de los mejores precios y las ventajas más exclusivas para hacer de tu estancia una experiencia inolvidable.

Sí, lo sabemos: con esta ofertaza de Hoteles Barceló por el Black Friday te has puesto nervioso y no sabes a dónde viajar. No te preocupes, para ayudarte a elegir tu destino, hemos seleccionado seis destinos de ensueño para que viajes de manera económica y puedas aprovechar, al máximo, las ofertas del Black Friday 2023 en Hoteles Barceló. ¿A dónde nos vamos?

Isla Canarias - Hotel Barceló Fuerteventura Mar

Si los dos requisitos principales para tus vacaciones son sol y mar, entonces el paraíso canario es tu destino. Temperaturas altas los 365 días del año, gastronomía para chuparse los dedos, playas kilométricas… Canarias lo tiene todo y se convertirá en un lugar de ensueño aún más gracias a Hoteles Barceló y a sus ofertas de Black Friday. No te lo pienses más y haz tu reserva en el hotel Barceló Fuerteventura Mar, está justo a pie de playa, a pocos metros de la Caleta de Fusta, una de las más bonitas de Fuerteventura.

Barcelona - Hotel Barceló Occidental Barcelona 1929

Barcelona siempre está en uno de los primeros puestos en las listas de ciudades con gran atractivo turístico y no es para menos. Su gran oferta cultural y su toque cosmopolita se ha ganado el corazón de los millones de viajeros que han pasado ya por ella. Dar un paseo por Las Ramblas, caminar por Plaça Catalunya o ir a un partido de fútbol en el Camp Nou si eres aficionado a este deporte, las opciones culturales de Barcelona son de lo más variopintas. Eso sí, para poder disfrutar de tu visita, debes alojarte en uno de los mejores hoteles de Barcelona, el Hotel Occidental Barcelona 1929, al que te puedes ir aprovechando las mejores ofertas del Black Friday.

Dubái - Hotel Barceló Residencias Dubái Marina

Viajar a Dubái siempre es una experiencia súper agradable gracias a su combinación de mar y desierto. Si quieres salir de España e ir a un país que esté algo más lejos y lleno de vida, Dubái es tu destino perfecto. El catálogo de actividades que puedes hacer en Dubái es infinito, desde visitar el Burj Khalifa, uno de los rascacielos más altos a nivel mundial, hasta ir al Deira Old Town, al puerto deportivo, al Gold Market, al Dubái Aquarium o pasar un día en el desierto. Y tu experiencia se multiplicará si te alojas en uno de los mejores hoteles de la ciudad, el Barceló Residencias Dubái Marina. ¡Aprovecha la oferta Hoteles Barceló de Black Friday para ir!

Andalucía - Hotel Barceló Isla Canela

Su encanto y sus cientos de opciones diferentes para cautivar los gustos de todos sus visitantes, Andalucía es uno de los destinos imprescindibles dentro de España. Da igual a la ciudad andaluza a la que vayas, Granada, Ronda, Sevilla, Córdoba, todas ellas están llenas de riqueza cultural, historia y buena gastronomía. Pero si lo que te apetece es sol y mar y pasar tus vacaciones en una de las playas más bonitas de España, Hoteles Barceló te da la oportunidad de conseguirlo con el Barceló Isla Canela, un hotel situado en primera línea de playa y que incluye todo lo que necesitas. ¡No hay mejor plan!

Madrid - Hotel Barceló Torre de Madrid

Madrid es otro de los destinos imprescindibles dentro de España para aprovechar las ofertas Barceló Black Friday. Si deseas hacer una pequeña escapada o disfrutar de unos días de desconexión, no busques más, la capital de España es tu destino. Madrid nunca duerme, está llena de vida a cualquier hora, es moderna, es cosmopolita y tiene cabida para todos. Puedes asistir a musicales, perderte por sus calles o hacer planes culturales, como visitar el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía. En Madrid nunca te aburrirás.

Madrid tiene varios hoteles Barceló, pero si hay uno que destaca entre todos ellos, ese es el Barceló Torre de Madrid, un hotel de cinco estrellas situado en pleno centro de Madrid, en la plaza de España, una ubicación fantástica desde donde empezar a recorrer la ciudad.

Caribe - Hotel Barceló Maya Palace

El último destino que hemos elegido para enseñarte es el más exótico, ¡el Caribe! No hay combinación mejor para pasar unas merecidas vacaciones que sol, playas paradisíacas y un hotel con lujo y todas las comodidades posibles. Todas sus islas son dignas de visitar, pero nuestra recomendación es que te alojes en el Barceló Maya Palace en Riviera Maya, un hotel que tiene tantos servicios exclusivos, que no querrás salir de él. Aunque, eso sí, alguna excursión sí que deberías hacer, como visitar el yacimiento arqueológico de Chichén Itzá, bucear en sus playas o visitar los Cenotes. ¡No lo pienses mucho!

Estos son algunos de los destinos más visitados, aunque recuerda que puedes reservar tus próximas vacaciones en cualquier rincón del mundo de Europa, Asia, África o el Caribe con Hoteles Barceló. No dejes escapar las ofertas del Black Friday Barceló 2023 para viajar a Maldivas, Marrakech, Omán, Jakarta, Punta Cana, Sri Lanka o Costa Rica y alojarte en los mejores Hoteles Barceló. Recuerda que aplicando el código descuento de Hoteles Barceló: 23BH15 obtendrás un 15% extra en los mejores destinos. ¡Tus próximas vacaciones te esperan!