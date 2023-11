Estrena este smartwatch Samsung que tiene más de 150€ de descuento por el Amazon Black Friday 2023

¿El smartwatch todavía no forma parte de tu vida? Los relojes inteligentes se pusieron de moda hace ya varios años, aunque la tecnología los ha ido mejorando con el paso de los años hasta llegar a los dispositivos más completos que tenemos actualmente en el mercado. Por eso, si todavía no has probado sus ventajas o si lo has hecho, pero tu vieja pulsera de actividad ya no funciona como debería, el Black Friday 2023 de Amazon es la oportunidad perfecta para hacerte con un nuevo smartwatch.

Son relojes inteligentes ideales para todas las personas y estilos de vida. Son perfectos si eres deportista y quieres tener controlados todos los parámetros de tu entrenamiento. Pero también si llevas una vida activa y quieres llevar un seguimiento de tu salud: puedes medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el nivel de oxígeno en sangre o la calidad del descanso nocturno. ¡Y eso no es todo! Los smartwatches también se pueden conectar con el smartphone para una vinculación más completa y para recibir tanto notificaciones como recordatorios directamente en tu muñeca. Suena bien, ¿verdad? Pues el smartwatch Samsung Galaxy Watch6 4G LTE es una opción fantástica que ahora puedes conseguir con un súper 46% de descuento durante el Amazon Black Friday 2023. Date prisa y ahorra más de 170€ en tu compra. ¡Solo hasta el 27 de noviembre!

El smartwatch Samsung Galaxy Watch6 4G LTE es un dispositivo súper original con esfera redonda y la correa de color blanco. Eso sí, incluye una segunda correa negra de repuesto para intercambiarla fácilmente.

Es un reloj inteligente diseñado para adaptarse por completo a ti. Tiene varios modos deportivos para recopilar los datos de tu entrenamiento, sea cual sea. Pero también puede recoger información valiosa sobre tu estado de salud: frecuencia cardíaca, nivel de estrés, oxígeno en sangre y un avanzado análisis del sueño que observa tus patrones y fases.

Además, otro punto muy a favor que tienen muy pocos smartwatches es que puede medir la composición corporal. El sensor Samsung BioaActive se encarga de monitorizar por completo tu cuerpo para que puedas establecer objetivos personales.

Por supuesto, forma parte del amplio ecosistema Galaxy que te permite sacar el máximo partido a este smartwatch y conectarlo con todos los dispositivos compatibles. ¡Y ahora puede ser tuyo por menos de 200€ durante el Amazon Black Friday 2023!