Los 10 mejores irrigadores dentales de 2023

El uso correcto y habitual de un irrigador dental evitará que debas pasar por el dentista por problemas derivados de la acumulación de sarro. Se trata de un aparato muy efectivo a la hora de luchar contra la placa bacteriana y también complementa de forma muy efectiva el uso del cepillo de dientes. Si utilizas el irrigador después de cada cepillado notarás como tu sonrisa mejora de manera constante y evitarás el deterioro prematuro de tus encías.

Antes de que te decantes por un modelo en particular, debes tener en mente las necesidades de tu boca. Existen algunos irrigadores con modos específicos para las encías debilitadas por la gingivitis y también otros con un poderoso chorro de agua que es capaz de eliminar toda la suciedad acumulada en los espacios interdentales. También encontrarás diferentes accesorios que se adaptan a diferentes usos. Ten esto en cuenta y podrás escoger la mejor alternativa. En este artículo te mostraremos las diez mejores opciones disponibles en este año.

El irrigador dental Oral-B Oxyjet te proporcionará una limpieza profunda en todo tipo de dentaduras gracias a su tecnología de microburbujas. Es capaz de atacar las bacterias que se acumulan entre los dientes y en la zona superior de las encías. Su depósito tiene una capacidad de 600 ml que resulta suficiente para el uso diario y cuenta con un modo especial para que puedas cuidar tus encías, en caso de sufrir gingivitis. Su cabezal va haciendo rotar el agua junto a micropartículas de aire para proporcionarte un cómodo masaje.

Este irrigador dental de Waterpik es perfecto si tienes ortodoncia, ya que dispone de accesorios específicos para estos tratamientos bucodentales. Cuenta con siete boquillas intercambiables. Además, su depósito tiene una gran capacidad y puedes llenarlo con agua o con enjuague bucal. La duración aproximada de un depósito completo si utilizas el modo de alta potencia es de unos 90 segundos, más que suficiente para que recorras toda la boca. De este modo, no necesitarás añadir más pasos a tu proceso de higiene bucodental y ahorrarás tiempo.

Este modelo de irrigador dental portátil te proporcionará unos resultados de gran calidad. Su pequeño tamaño lo convierte en la opción ideal para que lo uses en el trabajo o durante tus vacaciones, puesto que no necesita de conexión eléctrica. Funciona mediante una cómoda batería que puedes recargar en menos de 4 horas y todos sus accesorios son compatibles con los otros productos de la marca. Si esto no te parece suficiente, su depósito, con una capacidad de 200 ml., te convencerá por completo.

Este producto de Nicwell cuenta con una gran popularidad gracias a su polivalencia. A pesar de su pequeño tamaño, tiene una gran potencia. Su columna de agua es capaz de eliminar los restos más incrustados entre los dientes y también es perfecta para limpiar por completo las ortodoncias. Te enamorará la gran duración de su batería y su facilidad de carga, ya que funciona con un cable USB.

Este producto es único entre los diferentes que hemos seleccionado para ti, y es que este irrigador dental de Braun tiene un cepillo de dientes eléctrico que lo complementará perfectamente y que convertirá cada limpieza bucal en un tratamiento completo para tu boca. Dispone de cinco potencias diferentes que puedes modificar con una cómoda ruleta y su sistema de filtrado del aire evita que partículas dañinas puedan entrar en tus encías durante el proceso de higiene.

A la hora de viajar, seguro que has pensado en utilizar un irrigador liviano y práctico. Con este irrigador dental de Panasonic encontrarás lo que estás buscando. Pesa solamente 275 gramos con el depósito vacío. Tiene una capacidad máxima de 200 ml de agua y podrás utilizarlo durante varios días con una sola carga. Es perfecto para excursiones donde no tengas disponible un grifo o un punto de carga y también es muy práctico para entornos laborales. Sin duda, es una elección acertada.

Este irrigador tiene un diseño tradicional y una funcionalidad de gama media. Incorpora un depósito de agua de gran tamaño con una capacidad máxima de 600 ml. Si lo necesitas, también puedes mezclar el agua con un poco de enjuague bucal. A la hora de llevar a cabo la limpieza, el fabricante ha incorporado 10 niveles diferentes de intensidad que se adaptarán a las condiciones de salud de tus encías. De este modo, podrás trabajar en niveles que no las dañen y minimizarás el riesgo de sangrado.

Al elegir un irrigador seguro que te interesa contar con una buena capacidad de limpieza, no solo de la boca, sino también del propio producto. En este caso es IPX7 y lo podrás lavar con abundante agua. En el caso del depósito, podrás introducirlo sin problemas en el lavavajillas. Es un dispositivo con una potencia ajustable y muy silencioso en sus modos bajos y medios. Sin duda, una opción recomendable dentro de la gama de entrada.

Este producto es la opción ideal para complementar el uso de tu cepillo de dientes. Integra un depósito de gran tamaño que te ayudará a conseguir unos resultados de calidad. La limpieza puede durar hasta dos minutos sin que necesites volver a llenarlo y podrás modificar su intensidad con diez modos diferentes de potencia. Los más suaves están pensados para no provocar irritación si tienes las encías delicadas o sufres algún tipo de afección gingival.

Esta otra opción de Panasonic ha sido desarrollada para tus viajes. Incluye una base de gran tamaño donde podrás colocar una boquilla adicional y que se encarga de proporcionar la energía necesaria al irrigador dental. De este modo, podrás cargarlo sin necesidad de conectarle ningún cable. Tiene cinco modos de potencia diferentes y cuenta con unas luces LED que te indicarán en todo momento su nivel, así como la carga restante o si se encuentra en esos momentos conectado a la base.

