Ofertón en LG: ¡Su Smart TV QNED con 600 euros de ahorro y una potente barra de sonido completamente gratis!

La llegada del otoño, los planes caseros, los domingos de 'peli y manta'... Si este año quieres montarte el cine en casa para disfrutar de tus contenidos favoritos sin moverte del sofá, ¡LG acaba de lanzar la oferta que estabas esperando! En la tienda online LG, ahora puedes hacerte con la Smart TV LG QNED 4K de 55 pulgadas ¡y ahorrar más de 600 euros en tu compra! Te aseguramos que la inversión merece la pena, pues es un modelo smart TV que destaca por ofrecer una calidad de imagen en 4K, con los colores más vivos y todo lujo de detalles.

¿Y cómo lo hace? Pues LG utiliza en sus modelos la mejor tecnología del mercado y esta Smart TV LG QNED no se queda atrás. Es un modelo que está valorado en 1.800€ ¡y que ahora te puedes llevar a casa por menos de 1.250€! Pero la oferta no termina ahí. Si aprovechas la promoción, puedes conseguir una barra de sonido, valorada en más de 240€, completamente gratis para que disfrutes de la mejor experiencia sin moverte de casa.

No importa si eres más de películas y series, si quieres vivir con intensidad y a todo color los partidos de tu equipo de fútbol o si lo tuyo son los videojuegos. Esta televisión tiene inteligencia Artificial y las mejores luces LED del mercado para llevar tu experiencia al siguiente nivel. Pero lo mejor sigue siendo su precio y las facilidades que LG ofrece en su tienda online. Ahora, puedes llevarte la Smart TV LG QNED a casa con garantía LG, financiación hasta en 48 meses y si es tu primera compra, puedes disfrutar de un 5% de descuento extra con el código LGBIENVENIDO5 y otro 5% extra en el segundo artículo. Sabemos que suena bien, pero puede sonar mucho mejor cuando el cine llegue al salón de tu casa. ¡Nunca ha sido tan fácil!

Compra el pack de Smart V LG QNED 4K + Barra de sonido LG S40Q por (1.848) 1245 euros

Smart TV LG QNED 4K de 55 pulgadas

La televisión Smart TV LG QNED MiniLED Serie 86 está diseñada con las mejores prestaciones para ofrecer la experiencia que mereces ¡y con la que siempre has soñado! Tiene 55 pulgadas, una resolución de imagen 4K y los mejores sistemas del mercado. La tecnología Quantom Dot y Nanocell Plus está diseñada para ofrecer una calidad de imagen alucinante con más de 1.000 millones de colores. Además, también utiliza hasta 28.000 MiniLED para convertirse en el modelo con una de las mejores tecnologías LED del mercado.

Eso sí, no son las únicas ventajas de las que vas a poder disfrutar. Esta Smart TV de LG llama la atención en todos sus aspectos, pues ofrece el mejor rendimiento en todas las circunstancias. Tiene una consistencia y volumen del color del 100% desde distintos ángulos. Y, por supuesto, es totalmente compatible con Dolby Atmos en el sonido, pero también con HDR Dolby Vision, HDR10 Pro y HDR HLG. ¡Y hasta tiene un modo Filmmaker! Si lo tuyo es el universo gaming y prevés jugar a videojuegos, debes saber que tiene una tasa de refresco de 120 Hz, así como VRR y AMD Freesync para disfrutar de un rendimiento mucho más fluido.

Esta Smart TV de LG no solo es uno de los modelos con la mejor tecnología del mercado, también es inteligente y se adapta por completo a ti. Tiene un sistema operativo WebOS23 que hace que la televisión sea compatible con todas las aplicaciones disponibles y con los principales asistentes de voz, como Google, Alexa y hasta con Apple Home Kit.

La Inteligencia Artificial que tan de moda se ha puesto también está presente en esta televisión para mejorar la imagen, el sonido y convertir esta LG en un modelo eficiente en lo que respecta al consumo. Seguro que estás alucinando con sus prestaciones y ya te estás imaginando cómo quedaría en el salón de tu casa. Por eso, ahora puedes ahorrarte 600€ en tu compra ¡y encima llevarte la barra de sonido totalmente gratis! Es un ofertón que no puedes (ni deberías) dejar escapar.

¡Llévatela ya con la barra de sonido LG S40Q y ahorra más de 600 euros!

Barra de sonido LG S40Q

Estamos de acuerdo en que la experiencia visual y la calidad de imagen son importantes, pero de nada sirve si el sonido no acompaña. Por eso, con la compra de esta Smart TV LG puedes llevarte la barra de sonido LG S40Q totalmente gratis ¡y sin trucos! Es un modelo diseñado para ofrecer una experiencia completamente inmersiva y envolvente con Dolby Digital. Así, con una potencia de 300 vatios, te sorprenderás hasta con el sonido de los bajos.

Uno de sus puntos fuertes es que no necesitarás tener el salón lleno de cables para instalar la barra de sonido, pues tiene conexión Bluetooth para conectarse a la Smart TV de forma inalámbrica. De esta manera, también puedes conectarla cuando quieras a cualquier dispositivo electrónico Android o iOS. Y si en algún momento no quieres utilizar la función inalámbrica, tiene puertos de entrada óptima, USB e incluso HDMI Arc. Lo mejor es que no tendrás que configurarlo ni hacer nada, pues la IA se encarga de optimizar el sonido para que la calidad siempre sea la mejor.

Es un chollazo que no deberías dejar escapar. Esta barra de sonido ahora puede convertirse en uno de los elementos estrella de tu cine casero completamente gratis al comprar la Smart TV LG QNED. Con este pack que LG ha preparado para ti, ahorrarás 600€ mientras disfrutas de la experiencia que te mereces. ¡Chollazo!

¡Llévatela ya con la smart TV LG QNED y ahorra más de 600 euros!

Otros packs de LG

Si tus necesidades son diferentes o te apetece explorar las opciones que LG ha preparado para ti en su Tienda Online, ¡tienes que echarle un vistazo a los packs de TV LG + barra de sonido! Encontrarás opciones como la TV LG OLED Evo 4K de 65 pulgadas + barra de sonido LG SC9S con un descuento de 1.250€ o, si quieres ir un paso más allá, la Smart TV LG C34 de 77 pulgadas + barra LG SC9S con un ahorro en tu compra de 1.649 euros€.

¡Nunca habías visto nada igual! Y recuerda, si es tu primer pedido en la Tienda Online LG, aplica el código LGBIENVENIDO5 para disfrutar de un 5% de descuento en cualquier producto, así como un 5% adicional en el segundo artículo que compres. Descubre todas las opciones disponibles y pasa a la acción con las mejores ofertas del mercado. ¡No te arrepentirás!

Todos los packs de TV LG + Barra de Sonido en oferta