Este aspirador escoba de Dyson es perfecto para dejar tu hogar impecable ¡y ahora puede ser tuyo en MediaMarkt por 100 euros menos!

Las tareas domésticas pueden ser arduas y pesadas si no te rodeas de los pequeños electrodomésticos adecuados. Hay muchos dispositivos, fruto de los avances tecnológicos, que están diseñados para que limpiar el hogar se convierta en una labor de lo más sencilla. Uno de ellos es el aspirador escoba, un modelo vertical que funciona como si de un cepillo se tratase para ganar en comodidad. Sin embargo, se pueden convertir fácilmente en una aspiradora de mano para llegar a los lugares más complicados.

Son muchas las personas que se han decantado por los beneficios de los aspiradores escobas ¡y no nos sorprende! Destacan por ser ligeros, fáciles de sujetar y de transportar por todos los rincones de la casa sin apenas esfuerzo. Además, la mayoría de modelos no tienen cables, lo que siempre es un plus en cuanto a flexibilidad se refiere. Y si necesitas ir un paso más allá, la aspiradora de mano siempre te permitirá limpiar los lugares menos accesibles, como los asientos o las alfombrillas del coche.

No importa cuales sean tus necesidades, ¡pues estos dispositivos están diseñados para superar todas las expectativas! El aspirador escoba Dyson v15 Detect es uno de los modelos que arrasa y que ahora puede ser tuyo con un ahorro de 100 euros. ¡Tu hogar y tu bolsillo te lo agradecerán!

Comprar en MediaMarkt por 599 euros

El aspirador escoba Dyson v15 Detect destaca por ser un dispositivo versátil, manejable y con un diseño ergonómico. El cepillo digital Motobar Anti-enredos es perfecto para satisfacer las necesidades de limpieza más habituales, retirar la suciedad de las alfombras o aspirar el pelo de las mascotas.

En cambio, el accesorio multifunción que incorpora te permitirá acceder al polvo más difícil. Podrás convertirla fácilmente en una aspiradora de mano para limpiar los muebles altos, debajo del sofá y hasta el coche. Y por si fuera poco, el pack también incluye una rinconera que es ideal precisamente para los espacios más reducidos.

Este modelo de Dyson tiene una potencia de succión máxima de 240 AW y tres modos de funcionamiento que combinan muy bien la energía con la potencia. Es más, la tecnología DLS puede adaptar la intensidad de manera automática en función del tipo de superficie.

En la pantalla LCD podrás comprobar en tiempo real la cantidad de suciedad aspirada, el modo seleccionado y la batería restante. Sin embargo, nunca tendrás que preocuparte por la autonomía, pues funciona durante 60 minutos a pleno rendimiento. ¡Consigue ahora este aspirador escoba a un precio increíble!