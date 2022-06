Las 10 mejores aspiradoras calidad-precio de 2022

¿Te has cansado de buscar entre los distintos modelos de aspiradoras y no encuentras el que necesitas? Te entendemos. De hecho, son diversos los aspectos que intervienen en la elección de la mejor alternativa. Además, no siempre resulta fácil encontrar un modelo que combine potencia, adaptabilidad y eficacia, lo que puede complicar tu búsqueda. Otro factor importante es el equilibrio entre precio y calidad, que no siempre es el más adecuado.

Para salir de dudas, nada mejor que consultar nuestra selección de los 10 modelos de aspiradores más recomendables de 2022. Describimos detalladamente cada uno para que te sea más sencillo elegir. Hemos creado una lista que encajará con tu presupuesto y con cualquier otro requisito específico de tu hogar.

Toma nota de nuestras recomendaciones prácticas y repasa su contenido. Acertarás totalmente con tu compra.

iRobot Roomba i6

Este aspirador Roomba es considerado por muchos como el mejor robot aspirador. Cuando descubre el tipo de limpieza que le solicitas, te aconseja los programas más eficaces. Contiene tres cepillos que se adaptan a todo tipo de superficies y rincones.

Sus sensores le permiten desplazarse por tu hogar detectando los cambios de nivel y evitando accidentes. Puedes usar la app de este iRobot para controlarlo. La marca garantiza que funciona correctamente durante años.

Rowenta Swift Power RO2981

Potente aspirador Rowenta ciclónico que se adapta muy bien a suelos duros y blandos. Los tres niveles de filtrado (foam, filtro de alta eficacia y ciclones) aspiran cualquier partícula con eficacia. El sistema ciclónico separa el aire de la suciedad.

Gracias al sistema de vaciado, evita que el polvo se disperse. Integra cepillos para ranuras y boquillas, así como accesorios específicos para los pelos de tu mascota y la tapicería. El generoso tamaño de su asa te permitirá llevarlo a cualquier parte fácilmente.

Cecotec Robot Aspirador y fregasuelos Conga 9090

Interesante robot aspirador Conga que friega, pasa la mopa, aspira y barre. Se conecta por wifi a una aplicación para que puedas configurarlo cómodamente. La tecnología SmartGyro 3.0 de sus sensores giroscópicos ayuda a que limpie tu casa en tu totalidad.

Tecnología Total Surface 3.0 para limpiar la totalidad de la superficie recorrida de tu hogar. De quedarse sin batería, regresa automáticamente a la base. Es posible activarlo a través de los altavoces inteligentes de Google y Amazon. Además, cuenta con una base de autovaciado que el robot utiliza de manera automática.

Taurus Homeland parking

Es una de las mejores aspiradoras sin cable del mercado. El motor Brushless Digital Driver de 220 W alcanza las 80 000 rpm y una potencia de succión de 20 Kpa. Se cuelga en vertical en el mínimo espacio. Cuenta con una batería de litio de 25,9 V que carga en cuatro horas y presenta una autonomía de 55 minutos.

El cepillo Turbo Brush All Road se adapta a todo tipo de superficies. Incluye una luz led para que puedas ver mejor bajo los muebles o en áreas oscuras. La filtración es triple al combinar tres variantes: Metal Mesh, Cyclone y High Higienic. Capta hasta el 99 % de las partículas y los filtros son lavables.

Xiaomi Mi Robot

Excelente robot aspirador Xiaomi que barre, friega y repasa la zona. Incluye un depósito de agua con control de seguridad. Su potencia de succión es de 3000 Pa. Contiene sensores profesionales de precisión que le ayudan a evitar errores.

Además, planifica la mejor ruta y usa un láser LDS para navegar de manera inteligente. Puede programarse a través de una aplicación desde tu smartphone. Es una alternativa tan económica como fiable.

Philips PowerPro Compact

Es una de las aspiradoras de Amazon más vendidas al combinar precio y calidad. No lleva bolsa, pero sí un depósito de 1,5 litros de capacidad. La tecnología Powercyclone separa el polvo y potencia la utilidad del cepillo triactive. Su depósito se extrae y se vacía con facilidad. El diámetro de sus ruedas de goma te permite manejarla como prefieras.

Bosch Flexo Serie I 4

Aspiradora Bosch que es seria candidata a ser una de las mejores aspiradoras sin cable de 2022. El motor LongLife combina su potencia con una batería de iones litio que le aporta una amplia autonomía. La tecnología RobustAir permite que siga funcionando incluso con el depósito lleno de polvo. Este es fácilmente extraíble y puede limpiarse en segundos. El equilibrio entre su rendimiento y su adaptabilidad es, junto a su precio, su mejor tarjeta de presentación.

Cecotec Conga Rockstar 2000 Ultimate ErgoWet

Eficaz aspiradora sin cable sin bolsa con un motor de 680 W. Tiene cuatro usos distintos: vertical, como escoba, friegasuelos y de mano. Su motor digital Brushless presenta una alta potencia de succión. Gira en 360º, lo que te facilita el acceso a cualquier zona. El modo Smart Auto Mode racionaliza la potencia de succión dependiendo del cepillo que utilices.

El sistema Typhoon consigue aumentar su potencia de succión hasta los 200 aW. El sistema ErgoWet contribuye a que friegues tu casa con el accesorio correspondiente. Su batería de 3000 mAh y 29,6 V se carga en dos horas. La tecnología ForceSonic imprime una potencia máxima de 600 W, sacándole partido a sus 26 kPa de potencia de succión.

Bosch BGC05AAA1

Excelente aspiradora con motor HiSpin que dispone de aspas aerodinámicas para calibrar el aire. Si eres alérgico/a, incluye un filtro HEPA H12 que filtra las partículas con eficacia. El regulador electrónico de su potencia y sus cepillos para suelos delicados te facilitan limpiar lo que quieras en segundos. Pesa muy poco y se puede guardar en cualquier parte.

Aspirador Jashen sin cable

Su motor de 350 W proporciona una potencia de succión de hasta 22 KPA. Su batería de litio de 2500 mAh te permite usarlo hasta 40 minutos sin interrupciones. Con dos cepillos distintos, incorpora una luz led para poder ver mejor la zona que vas a limpiar.

El sensor de filtro te avisa en la pantalla led de cuando debes limpiar el filtro HEPA. Aspira el 99,99 % y expulsa un aire totalmente limpio. Te ayudará a mantener tu hogar en perfecto estado de salubridad.

