Las pegatinas con los mejores diseños navideños para decorar tu casa

El invierno trae consigo unas fechas muy remarcadas en el calendario que significan pasar tiempo con tus allegados, comer chocolate con churros, la ilusión, la alegría, ver una peli con una mantita, los regalos, la cabalgata de los Reyes Magos... Esta es una de las épocas favoritas para muchas personas, siendo los niños los que más la ansían.

Si quieres que sean unas Navidades perfectas y recibir al 2023 como se merece, algo que no debe faltar en tu casa es una decoración mágica. Y es que hay muchas personas que apuestan por hacerlo a lo grande y llenar tanto el interior, como el exterior, de luces y adornos bonitos para llamar la atención de todo el mundo y sin pasar desapercibidos, mientras que otros prefieren algo más sencillo.

Seas del equipo que seas, hay cosas que no deben faltar, como el árbol de navidad con sus respectivas bolas y la estrella, el portal de Belén, luces de distintos colores, guirnaldas y pegatinas. Estas últimas son perfectas para colocarlas en vidrios del hogar y que se aprecien desde fuera.

Hay miles de diseños distintos, es por ello que hemos escogido los mejores packs de Amazon con dibujos y formas variadas, en color y en blanco, para que escojas el que más os guste y paséis un gran rato en familia. Todos ellos se adhieren perfectamente sin necesidad de usar pegamento.

118 Pegatinas de Navidad para ventanas de COZII

Este pack de pegatinas no te pueden faltar estas navidades. Se trata de 9 hojas de 30 cm x 20 cm donde se combinan distintas formas y diseños, como Papá Noel, árboles de Navidad, renos, muñecos de nieve, copos de nieve, hombres de pan de jengibre, globos, regalos... Son ideales para instalarlas en ventanas, puertas, baldosas, neveras, cristales, espejos, o cualquier otra superficie que sea lisa y esté limpia.

Tus hijos se divertirán durante un buen rato colocándolas todas, y podrán combinarlas entre ellas para crear auténticas obras de arte, o separarlas en distintas estancias para que llegue a cada una de ellas la magia.

Están confeccionadas con material de PVC, con una película electrostática de alta calidad con alta definición de doble impresión. De esta forma, se consigue adherir mejor a las ventanas y no se despegarán, además de que las podrás reutilizar durante muchos años.

No son tóxicas, por lo que no deberás preocuparte por si daña la salud de tus peques y no contienen pegamento. Para una mayor efectividad en la adhesión al cristal solo necesitarás esparcir un poco de agua en la parte que se pega, colocarlo en su lugar, y luego raspar con una tarjeta el líquido sobrante.

Todas ellas son súper coloridas, que le darán un toque especial a tu hogar. Pero también podrás escoger el pack de Halloween para un día tremendamente terrorífico.

Comprar en Amazon

193 Piezas pegatinas de Navidad para ventanas de Tgkoddo

Si quieres adornar tu casa pero prefieres unos accesorios más sencillitos, entonces el pack de Tgkoddo es el indicado. Este set incluye 10 hojas de 30 cm x 20 cm donde encontrarás todo tipo de diseños, como Papá Noel, renos, copos de nieve, árboles de Navidad, regalo, casas nevadas...

Podrás pasar un mágico día con tus hijos donde podrán explorar su creatividad, combinando de miles de formas posibles todos los adhesivos. Son perfectas para todo tipo de habitaciones, cristales, espejos, puertas y superficies lisas.

Están hechos de material de PVC de alta calidad, lo que hace que estas pegatinas sean seguras y duraderas, lo que te permitirá reutilizarlas durante años. Además, tienen características de adsorción electrostática, impermeabilidad y protección del medio ambiente. No dañan el vidrio, ya que no contienen pegamento y, por lo tanto, no dejan marcas al retirarlas.

Todas ellas son blancas, y para que aguanten mejor en las superficies, recomendamos limpiarlas previamente, y tras ello, rociar un poco de agua, colocarlas y retirar el exceso con una tarjeta.

Comprar en Amazon

155 Pegatinas de Navidad para ventanas de Nepfaivy

Este pack incluye 9 hojas de 20 cm x 30 cm con 155 pegatinas de navidad. Todas ellas tienen un diseño de copos de nieve, puntitos y destellos blancos de distintos tamaños. Son perfectas para crear un ambiente muy invernal típico de estas fechas, ¡parecerá que está nevando en tu casa!

Son perfectas para la mayoría de las superficies lisas y limpias, como ventanas, escaparates, muebles, espejos, cristales e incluso para coches. Están hechas de material PVC, que hacen que sean muy resistentes y duraderas, por lo que seguirán perfectas incluso con el paso de los años y el uso. Además, no con tóxicas ni generan un gran impacto negativo en el medio ambiente.

Tampoco dejan marcas en el vidrio, ya que no contienen pegamento y son sencillas de retirar. ¡Deja que tus hijos se diviertan decorando la casa con estos adhesivos!

Comprar en Amazon

8 hojas de pegatinas de Navidad de Wokkol

El pack incluye 8 hojas de pegatinas de navidad de 43.5 cm x 29.5 cm. 4 de ellas son de adornos de alces, Papá Noel, campanas, ángeles, muñecos de nieve, árboles de Navidad, estrellas y otro tipo de dibujos, mientras que las otras 4 son más invernales, ya que son copos de nieve de distintos tamaños. Todas ellas son combinables, para que los niños echen a volar la creatividad, colocándolas todas juntas en un mismo lugar, o repartirlas por todas las habitaciones de la casa.

Son de color blanco y están hechas de PVC, no son tóxicas para la salud, son impermeables y el color se mantendrá perfecto sin desgastarte por el sol o del uso. Son muy fáciles de instalar en ventanas, espejos, muebles, puertas y superficies que sean lisas. Para que se queden mejor adheridas, es necesario primero eliminar el polvo o los restos de suciedad que pueda haber, rociar posteriormente un poco de agua y estará listo para que las pegues. Luego solo habrá que quitar las burbujas del líquido pasando una tarjeta. Retirarlas es muy sencillo, ya que no disponen de pegamento.

Comprar en Amazon