De la oficina a una cena con amigas: así es el vestido de Springfield favorito de Begoña Vargas

Ya se han presentado las nuevas colecciones y los looks que marcarán tendencia esta temporada. Este otoño-invierno, la firma de moda Springfield ha elegido como embajadora a la modelo y actriz Begoña Vargas. La joven luce los diseños de manera desenfadada y, se ha mostrado una fan número uno de los modelos de la marca de moda. No es extraño que Begoña Vargas luzca en sus redes sociales prendas de la colección, o que podamos verla en actos y en su rutina diaria vistiendo algunos de los vestidos de Springfield.

La modelo apuesta por prendas cómodas y versátiles, que le permitan libertad de movimientos, y que pueda lucir tanto en una comida de empresa, como en una tarde de cine y cena con amigas. Es amante de los jerséis abrigados de lana, y los vestidos midi de media manga. Lo mejor de todo, es que tú también puedes seguir los pasos de la actriz, y lucir tan estilizada como ella. Una de las prendas favoritas de la actriz es un vestido rojo midi de crochet, que puedes encontrar en Springfield a un precio muy asequible. Te contamos todo sobre el must de esta temporada.

Vestido Midi Crochet Rojo

Este es uno de los primeros diseños que la actriz Begoña Vargas escogió como uno de sus favoritos de esta temporada otoño-invierno. Se trata de un vestido de manga tres cuartos y cuello redondo, que cuenta con una abertura en la espalda con forma de lágrima con lazo. Tiene también un detalle de volantes en los hombros y una abertura lateral en la falda, para un toque desenfadado.

Este es un diseño muy versátil que podrás lucir fácilmente con tu chaqueta vaquera favorita, unas botas o botines y tus pendientes de aro. También puedes apostar con por un look más sporty, y combinarlo con unas zapatillas deportivas. Cuando el invierno haya llegado definitivamente, puedes combinarlo con un abrigo largo hasta los pies.

Comprar en Springfield

El color rojo le aporta un toque extra de elegancia y sofisticación a tu look, y le da un toque casual, a la vez que atrevido. Pero, si este diseño no termina de convencerte, puedes escoger otros modelos del nuevo catálogo de vestidos de Springfield para este otoño-invierno 2022-2023. Entre sus prendas encontrarás cortes retos, midis y mangas largas con detalles y estampados de lo más in.