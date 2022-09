Practica deporte en casa con las cintas de correr eléctricas más cómodas y funcionales

Hay ciertos días a lo largo del año que debido a las inclemencias meteorológicas o el exceso de trabajo no encontramos un hueco para salir a correr, andar o, en definitiva, a hacer deporte por lo que es imprescindible encontrar soluciones prácticas para hacer ejercicio en casa y cumplir con nuestro plan fitness.

Con las cintas de correr eléctricas ya no tienes excusa para no hacer deporte y quemar calorías ya que las cintas de correr son excelentes para utilizar en tu casa y gracias a sus diseños plegables podrás guardarlas en cualquier lugar si ese es tu caso.

A diferencia de las cintas de correr mecánicas que eran impulsadas por el esfuerzo del mismo usuario marcando el nivel de inclinación, las cintas de correr eléctricas cuentan con un motor eléctrico que marca el ritmo de carrera previamente seleccionando por nosotros en la interfaz de la cinta.

Cuando se trata de elegir la mejor cinta de correr eléctrica lo primero que debemos observar son las dimensiones de la cinta, así como su peso máximo recomendado. Por lo general, debes tener en cuenta las dimensiones de la superficie de carrera en sí ya que de este modo podrás disfrutar de una cinta de correr lo suficientemente ancha y larga para que puedas correr libremente sin sufrir ningún percance.

Si vives en un apartamento o dispones de poco espacio libre en casa es importante que, además de las dimensiones de la cinta en sí, observes si esta es fácilmente plegable para que puedas guardarla en cualquier parte cuando termines de entrenar y no ocupe demasiado espacio en casa.

Con relación al peso máximo que permite la cinta, es recomendable elegir una que llegue a pesar más de 100 kilos dependiendo de tus necesidades y evitar a toda costa sobrecargar la cinta de correr con dos o más personas encima de ella.

La potencia de la cinta se mide en vatios y normalmente las cintas de correr eléctricas alcanzan un máximo de entorno los 15 km/h y vendrá con varios niveles ajustables de velocidad para que puedas elegir el modo que más te guste tanto para andar, trotar o correr.

La mayoría de cintas eléctricas cuentan con una pantalla LCD donde podrás monitorizar y controlar diferentes modos de la cinta como el número de calorías quemadas, tu ritmo y frecuencia cardíaca, medidor de grasa, pulsómetro, velocidad y tiempo de uso para medir tus entrenamientos de la forma más completa posible.

La seguridad de la cinta de correr también es importante y elegir un modelo con luces de emergencia te puede ayudar a evitar caídas o permitirte tener acceso a un apagado de emergencia en caso extremo de que lo necesites.

Otros accesorios novedosos que puedes encontrar en algunas cintas de correr eléctricas son accesorios tales como acceso a auriculares y USB e incluso altavoces estéreo incorporados para poder escuchar tu podcast o música favorita mientras corres o das un paseo en la cinta.

Gracias al avance tecnológico de la actualidad, las cintas de correr eléctricas se han convertido en una máquina perfecta para hacer deporte y medir nuestros resultados físicos y de salud de una forma profesional y asequible para cualquier hogar ofreciéndonos una serie de ventajas que van más allá del deporte.

A continuación, compartimos contigo las mejores cintas de correr eléctricas y plegables disponibles en Amazon para que puedas correr o pasear con todas las ventajas que tiene hacerlo desde casa. Estas cintas de correr pueden ser tuyas desde ya con descuentos increíbles.

No lo pienses más y elije la cinta de correr eléctrica que mejor se adapte a tu estilo de vida. ¡Ya no tienes excusa para no hacer deporte!

Cinta de correr eléctrica de BH Fitness Pioneer

Esta cinta de correr eléctrica y plegable de BH Fitness Pioneer es ideal para empezar a correr cubriendo todas las necesidades básicas y tiene una superficie de carrera de 130 x 41 cm que te permitirá correr, trotar y andar, y un peso máximo recomendado de 115 kg. Esta cinta de correr cuenta con un motor de 2 CV con una velocidad máxima de 14 km/h de forma silenciosa y un monitor LCD retro iluminado azul con 12 programas preestablecidos y 1 programa de control de grasa corpórea.

Cinta de correr plegable de FITFIU Fitness

Esta cinta de correr plegable de FITFIU Fitness cuenta con una superficie de carrera de 40 x 110 cm para correr con una completa comodidad y un peso máximo recomendado de 90 kg está equipada con un motor de 1500W alcanzando hasta un máximo de 14 km/h para conseguir el máximo rendimiento deportivo desde casa. Además, cuenta con 12 programas de entrenamiento y un pulsómetro en el manillar para controlar tu frecuencia cardíaca.

Cinta de correr plegable de ISE

La cinta de correr plegable de ISE hecha de materiales de acero engrosado y ABS fuertes, resistentes y duraderos y un peso máximo recomendable de 120 kg te permitirá correr, andar y trotar desde casa con total comodidad y sus 10 niveles de velocidad y sus 4 programas preestablecidos que podrás seleccionar desde su pantalla LED juntos al número de calorías quemadas, velocidad, tiempo y ritmo cardíaco. Además, esta cinta de correr cuenta con un motor de 750W, una cinta de 102 x 32 cm, rodillos de transporte, interruptores de emergencia y seguridad.

Cinta de correr plegable de FIT-FORCE

Esta cinta de correr plegable y eléctrica FIT-FORCE está hecha con tubos de acero reforzado y consistente con una capacidad de peso máxima de 95 kg y cuenta con 12 programas preprogramados que podrás cambiar desde su pantalla LCD donde también podrás medir el consumo de calorías, el tiempo y la distancia recorridas y tus pulsaciones, así como una entrada de MP3 con dos altavoces con amplificador. Esta cinta de correr dispone de una potencia de 1600W alcanzando una velocidad máxima de 15 Km/h.

