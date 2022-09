Olvídate de cocinar gracias a los mejores robots de cocina disponibles en Amazon

Un robot de cocina es la forma más sencilla de poder comer un plato elaborado sin apenas esfuerzo. Existe la creencia de que los robots de cocina únicamente están recomendados para aquellas personas que no saben cocinar, debido a lo sencillo que resulta cocinar con ellos. Esto no es del todo cierto, ya que una persona que sepa cocinar, pero que no cuente con el tiempo necesario para hacerlo también podrá sacar provecho de estos robots.

Básicamente un robot de cocina es un electrodoméstico pensado para ayudar en la cocina a cualquier persona. Además de ayudarte a preparar toda clase de platos, tiene muchas ventajas más, por ejemplo, poder cocinar mientras no estás en casa o tener que lavar menos recipientes a la hora de limpiar. Existen una gran variedad de robots de cocina en el mercado y en esta guía te vamos a presentar los diferentes aspectos que debes de tener en cuenta para elegir el modelo más adecuado.

Los robots de cocina son complejos en cuanto a su funcionamiento se refiere. A pesar de que se trata de unos aparatos sencillos de utilizar, lo cierto es que cuentan con una gran variedad de opciones entre las cuales poder elegir. Dependiendo de lo que necesites podrás tener en cuenta un robot de cocina u otro. Como siempre, tener claras las necesidades son fundamentales de cara a poder acertar en la compra de un robot de cocina.

Lo primero que debes de tener en cuenta es la potencia. La potencia de un robot de cocina no solo es importante para saber cuanto va a gastar, sino también para saber la cantidad de alimentos que puede preparar o la velocidad de preparación de estos. Además, dependiendo de la potencia, puede que el robot de cocina cuente con más o menos opciones.

Los robots de cocina van desde los 400 Watios hasta más de 1.500 Watios. Debes de prestar bastante atención a esta potencia ya que será un indicativo perfecto acerca de todo lo que puede hacer el robot de cocina. Por ponerte algunos ejemplos, un robot de cocina que pique hielo, muela o triture alimentos, seguramente sea más potente que un modelo que no lleve a cabo ninguna de estas tareas. Por el contrario, si la realiza, es importante que cuente con potencia para que la haga bien.

Otro aspecto básico del robot de cocina son los programas con los que cuente. Básicamente, un robot de cocina es un electrodoméstico en donde simplemente tendremos que introducir los alimentos deseados, pulsar el botón correspondiente y esperar a que se cocine el plato.

Por supuesto, cada uno de los botones que puedes pulsar se debe a que lleva a cabo un tipo de cocinado diferente. Como puedes imaginar, no será lo mismo preparar un arroz que estar haciendo un bizcocho o preparar un estofado. Todos estos platos tan diferentes los puedes preparar en un robot de cocina siempre y cuando cuente con dichas opciones para poder elegir.

Cuantos más programas tenga, mucho mejor, ya que podrás preparar una mayor cantidad de platos. Conviene conocer cada uno de los programas por separado para saber que platos vas a poder preparar de forma sencilla con el robot.

La capacidad del robot es también un aspecto importante. Dependiendo del diseño, este será un cuenco o un bol y ese será el espacio en donde depositarás los alimentos. Aquí sucede lo mismo que con una olla de cocina, cuanto más grande sea el recipiente para más personas podrás cocinar. Si vives solo, es evidente que no necesitarás un recipiente tan grande como si vivieras en una casa con otras tres personas. Para que puedas hacer cálculos, un recipiente de 5 litros es ideal para 4 personas.

Por último, es importante valorar las opciones de seguridad que tiene, el diseño o la calidad de los materiales. Así mismo, también es importante ver si viene o no con extras o que tal se puede limpiar. Estos son aspectos secundarios que dependen principalmente de la marca en cuestión, pero que pueden llegar a ser bastante interesantes si cuenta con una tecnología en concreto o con un diseño especial.

Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect

El Krups CZ7158 Cook4Me+ Connect es un robot de cocina que cuenta con 4 litros de capacidad y que destaca por sus 150 recetas preprogamadas con las que cuenta. Además, este robot de cocina puede actualizarse con más de 150 recetas nuevas gracias a la aplicación gratuita "Cook4Me" con la que cuenta. Su potencia es de 1.600 Watios.

Taurus Mycook Touch Black Edition

El Taurus Mycook Touch Black Edition es un robot de cocina que cuenta con Wifi. Esta conexión Wifi la aprovecha para conectarse a internet para poder consultar toda clase de recetas en su pantalla táctil de 7 pulgadas. Cuenta con más de 8.000 recetas que puedes seguir paso a paso ya que están diseñadas para utilizar con el robot. Dispone de 1.600 Watios de potencia y puedes cocinar en modo guiado o manual. Su cubeta es de 2 litros.

Moulinex Maxichef Advance MK8121

El Moulinex Maxichef Advance MK8121 es un robot de cocina de la marca Moulinex que cuenta con una cubeta de 5 litros y 45 programas de cocción incluidos. Estos programas son accesibles a través de su buen panel de control LCD a través del cual puedes ajustar las opciones como mantenerlo en caliente o cocinar más o menos tiempo gracias a que es programable. Tiene una potencia de 750 Watios.

Russell Hobbs Robot de Cocina Cook@Home

Finalmente, el Russell Hobbs Robot de Cocina Cook@Home. Este sencillo robot de cocina cuenta con una capacidad de 5 litros y tiene una potencia de 900 Watios. Destaca por su función panificadora y los 11 programas que tiene con los que podrás cocinar toda clase de alimentos. Es completamente programable y cuenta con una gran pantalla digital a través de la cual podrás acceder a todas las opciones.

