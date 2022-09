4 máquinas de afeitar para hombres Philips para una piel suave

¿Eres de las personas que necesita afeitarse todos los días antes de ir a trabajar? ¿Te gustaría tener tu piel suave utilizando las mejores afeitadoras para hombre del catálogo de Amazon? Aunque no lo creas, afeitarse todos los días no se trata sólo de una cuestión estética. Tiene, además, muchísimos beneficios. Entre otros, tu piel lucirá siempre más limpia y ayudarás a remover las células muertas de tu rostro. Además, al retirar esas células muertas, habrá menos posibilidades de tener acné. Lo que debes tener claro es que no debes afeitarte varias veces al día ya que te provocará irritación y enrojecimiento en la piel. Lo ideal es hacerlo 1 o 2 veces a la semana.

Otro de los puntos importantes es rasurarse con una afeitadora de calidad que no lastime tu rostro. En ese punto, Philips es toda una referencia en cuanto a confiabilidad y durabilidad. Al comprar un producto Philips, sabrás que estás comprando años de trayectoria. Son máquinas que están testadas y que además cuentan con el aval de millones de personas alrededor del mundo que las utilizan. Si estás buscando dar un cambio de imagen a tu cara, o simplemente te gusta sentirte a gusto contigo mismo, te presentaremos aquí las 4 mejores máquinas de afeitar para hombre de Philips para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y con la que te vayas a sentir más cómodo.

Afeitadora para hombre Philips Wet & Dry S9986/63

Esta máquina de afeitar para hombre Philips de la serie 9000 cuenta con tecnología Skin IQ que proporciona un afeitado más apurado, en húmedo o en seco. Su exclusivo sistema Wet & Dry incluye un sensor protector de presión, cuchillas Steel Precision dobles y cabezales flexibles 360-D. Los cabezales flexibles 360-D de 5 longitudes están dermatológicamente probados, siguen los contornos faciales e incluyen perfilador de barba adicional. Se trata de la afeitadora más inteligente que ofrece una increíble comodidad para la piel. Recibe información sobre la presión durante el afeitado para proteger la piel a la vez que consigues un afeitado más apurado incluso con barba de 5 días. Detecta, guía y se adapta a tu cara.

Máquina de afeitar para hombre Philips S5579/50 Wet&Dry

Este exclusivo modelo Philips protege hasta 10 veces más frente a una hoja normal. Podrás disfrutar de un afeitado rápido con el sistema de cuchillas MultiPrecision. Las cuchillas se levantan y cortan el pelo largo y corto. Logra tu look soñado y obtén un afeitado cercano incluso en la línea del cuello y la mandíbula. Este magnífico producto que cuenta con más de 8.000 valoraciones de usuarios en Amazon tiene las cabezas flexibles de cinco direcciones con cinco movimientos independientes que garantizan un contacto cercano con la piel sin lastimarla. Puedes afeitarte tanto en húmedo como en seco ya que es 100% impermeable.

Máquina de afeitar para hombre Philips OneBlade QP2630/30

Esta máquina de afeitar para hombre de Philips es la número 1 en ventas de Amazon y cuenta con más de 80.000 valoraciones de usuario que dan garantía sobre su funcionamiento y calidad. OneBlade se encargará de dejar tu cuerpo sin ningún pelo porque incluye una hoja para el cuerpo con un protector para la piel y las zonas sensibles. Las cuchillas están diseñadas para ofrecer una duración óptima. Si quieres disfrutar de un rendimiento perfecto, bastará con sustituir las cuchillas de una manera fácil y sin complicaciones cada 4 meses. Además, recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo y crea líneas precisas y definidas con la cuchilla de doble cara que te permitirán crear tu propio look y estilo único. Con una carga de 4 horas, tendrás 60 minutos de autonomía para poder afeitarte las veces que quieras.

Máquina de afeitar para hombre Philips Multigroom MG7770/15

Este producto de Philips es una auténtica revolución porque sus cuchillas de acero se afilan mientras se frotan entre sí. Podrás crear tu propio look sin depender de ningún peluquero ya que recorta los bordes de la barba y el cabello. Incluye también un recortador para nariz elimina el vello no deseado de la nariz y las orejas. Las 18 herramientas de alta calidad te permiten crear un estilo particular de la cabeza a los pies y disfrutar de la óptima precisión con las cuchillas DualCut y el mango de acero de alta calidad con agarre de goma. Otro punto a favor es que podrás utilizar esta máquina de afeitar mientras te estés bañando ya que funciona tanto en seco como en húmedo.

