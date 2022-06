Gears 5, el videojuego para Xbox One más vendido de Amazon, ¡con un 33% de descuento!

Las clases están a punto de terminar. De hecho, algunos ya las han terminado. Ahora llega un merecido descanso cargado de ocio y de tiempo libre para disfrutar de nuestros hobbies favoritos ¡Y de los videojuegos! Y qué mejor juego para empezar las vacaciones que un clásico, Gears 5, la quinta entrega de la saga Gears of War.

Algunos jugadores prefieren los juegos de aventuras; otros son amantes de los shooters; los hay que solo quieren disfrutar de un buen videojuego de estrategia, o que buscan verse inmersos en una historia emocionante y llena de personajes carismáticos y giros de guion. Gears 5 es para todos. Por algo ha vendido más de tres millones de unidades en general, y se ha colocado como el número 1 en Amazon. Pero, lo mejor de todo es que ahora lo puedes conseguir por menos de 10 euros gracias a los descuentos de Amazon. ¡No te lo pierdas!

Comprar en Amazon por 14,95 9,99 euros

Videojuego Gears 5

Gears 5 es, principalmente, un shooter en tercera persona. Pero no se trata del típico "recorre pasillos" en el que nos limitaremos a poner a prueba nuestra habilidad, si no que el videojuego nos aportará mucho más. Los gráficos, el sonido, la historia, y sobre todo... la jugabilidad. Una obra maestra desarrollada por el estudio The Coalition, que nos hará disfrutar durante horas con el mando entre las manos.

Lo más importante para los amantes de esta saga es la campaña principal: unidos por la sangre. No os adelantaremos nada sobre el desarrollo de la historia para no hacer spoilers, pero tenéis que saber que solo con este modo de juego ya tendréis aseguradas unas 20 horas de juego.

Pero es que no solo es el modo campaña. Al igual que en otras entregas de la saga Gears of War, contaremos con el modo Enfrentamiento para los amantes del PVP, en el que se puede elegir entre más de diez variantes.

Y no podía faltar el modo Horda, en el que hay muchas novedades, como por ejemplo la posibilidad de que los personajes adquieran habilidades únicas que determinarán por completo el transcurso de la partida.

Y ya tenemos los modos característicos de la saga... ¿Hay algo nuevo? Claro que sí. El modo Escape, un modo de juego cooperativo para tres personas en donde, como su propio nombre indica, habrá que escapar. ¿De dónde? ¡Os sorprenderá!

Aprovecha el descuento del 33% en Amazon y disfruta de este juegazo que te aportará infinidad de horas de entretenimiento. Además, ahora está disponible por menos de 10 euros gracias a las ofertas de la tienda online.

Comprar en Amazon por 14,95 9,99 euros