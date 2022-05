Descubre la cortadora de pelo sin cable que ahora tiene un 52% de descuento en Amazon

Todos los días del año, pero especialmente ahora que el calor empieza a apretar, recortar los pelos de la barba o afeitarla cada día se convierte el una tarea ineludible.

Existen en el mercado una cantidad cada vez más amplia de este tipo de aparatos, pero encontrar aquel que mejor se adapte a nuestra piel sin dañarla es una tarea que puede resultar complicada.

Si en este momento estás pensado renovar tu vieja afeitadora por una que cumpla más funciones y que sea respetuosa con el cuidado de tu piel, estás de enhorabuena. Ahora en la página web de Amazon podrás encontrar el modelo sin cable Walh 9639-816 ¡con un 52% de descuento! El precio de este modelo de afeitadora es, habitualmente de 34,99 euros pero ahora puede ser tuya por tan solo 16,75 euros.

Comprar en Amazon por 34,99 16,75 euros

Sin embargo, la rebaja que ahora tiene este modelo de afeitadora no es su única ventaja. Te animamos a seguir leyendo para que descubras todo lo que la Walh 9639-816 puede hacer por ti.

Afeitadora y cortadora sin cable Walh 9639-816

Una de las ventajas principales de este modelo de afeitadora cortadora es su libertad de movimiento. ¿Cuántas veces te ha pasado que intentando afeitarte te has liado con el cable y has acabado recortando una zona que no querías? Con este modelo de cortadora de pelo evitarás esto al 100%.

Puedes optar por utilizarla con o sin cable, por eso, podrás acceder a las zonas más complicadas de tu rostro sin limitaciones. Además, cuando cargues del todo tu afeitadora Walh 9639-816 podrás disfrutar de cuarenta minutos de funcionamiento sin interrupción.

Otra de las características más valoradas de este modelo de afeitadora es que la puedes lavar muy fácilmente. Se desmonta muy rápidamente y podrás mojar sus cuchillas bajo el agua del grifo. De esta manera, ahorrarás mucho tiempo cada día.

Por los solo 16,75 euros que cuesta ahora esta afeitadora, te llevarás un kit de 22 piezas con una suave bolsa se almacenamiento que podrás transportar fácilmente a cualquier lugar. Entre los accesorios que contiene encontrarás: peines guía que ofrecen longitudes de corte de 0,7mm a 25 mm, cuchillas de acero de precisión, ricas en carbono. Se mantienen afiladas durante más tiempo.

¡No dejes pasar esta oportunidad de oro y renueva tu vieja cortadora por tan solo 16,75 euros en Amazon!