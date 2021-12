Los 10 mejores mini lavavajillas del 2021

Si estás cansado de fregar tus platos a mano una y otra vez, y no encuentras la manera de ahorrar ese tiempo para hacer otro tipo de tareas, te recomendamos que sigas leyendo este artículo. Seguro que en más de una ocasión te has planteado comprarte un lavavajillas, pero, el espacio en tu cocina puede que fuese un impedimento para ello. Quizás, te parece que la factura de la luz se va a disparar si haces uso de este electrodoméstico y, temes no llegar a final de mes. Sin embargo, es un buen momento para que sepas que existe multitud de oferta en el mercado para que puedas hacerte con un lavavajillas mini sin que ello te suponga tener que hacer reforma en tu cocina.

Se trata de un modelo de electrodoméstico compacto muy práctico para espacios reducidos y familias de pocos miembros. Con él, podrás mantener tu vajilla limpia en muy poco tiempo, verás el ahorro de tiempo y la comodidad de contar con un mini lavavajillas en un espacio muy reducido de tu hogar. Existen muchos modelos, de muchas marcas, precios y características. Con ellos, podrás utilizar diferentes lavados que te permitirán lavar de forma más rápida o hacerlo de manera delicada. Así, si un día tienes una ocasión especial y decides lavar tu cubertería, podrás hacerlo sin ningún problema. En muchos casos cuentan con un sistema de ahorro energético que harán que no te lleves sustos a final de mes con la factura de la luz. En estos casos, debes poner atención a que contengan un certificado que verifique este ahorro energético.

Como el listado de mini lavavajillas puede resultar interminable y, puede resultarte muy complicado tomar una decisión, te hemos querido echar una mano poniéndote al día de los mejores modelos con mejor relación calidad y precio. Pasamos sin más a enumerarte los 10 mejores mini lavavajillas del momento.

Balay 3VK311BC

Este modelo de mini lavavajillas tiene un diseño muy compacto, es ideal para espacios reducidos. Contiene diferentes programas de lavados y el certificado de ahorro energético. Es muy sencillo de utilizar, y combina fácilmente con los muebles de cualquier cocina ya que es muy simple tanto por fuera como por dentro.

Teka | Lavavajillas Compacto

Teka es una marca que, sin duda, nos remonta a toda una historia de electrodomésticos. Con estos sistemas de mini lavavajillas, la marca se ha actualizado en el mercado y sirve a cientos de familias a las que les ayuda a ahorrar tiempo y espacio. Es ideal para modelos de familia medianos, parejas o para una persona sola.

Candy CDCP 6S

El mini lavavajillas Candy es ideal para aquellas personas que no quieren complicarse mucho la vida con su lavavajillas. Estos sistemas de lavado tienen están pensados para poder ser utilizados por todas las edades. Por eso, su sistema es sencillo y puede ser fácilmente instalado. Con este mini lavavajillas te ahorrarás muchos momentos de frotar platos, y veras que tu factura de la luz no se incrementa de manera desmesurada.

Klarstein Amazonia Mini

Aquellos que han probado ya este modelo de lavavajillas, lo catalogan como uno de los más prácticos y cómodos del mercado. Tiene un tamaño muy compacto, sin embargo, no tiene nada que envidiar a otros modelos de tamaños mucho mayor. Incorpora seis programas de lavado y contiene, entre otros, un programa de lavado rápido y otro ecológico, que te permitirá reducir tu factura de la luz, y a la vez, ser respetuoso con el planeta.

Bosch Serie 4 SKS62E32EU

De los factores más llamativos de este modelo de mini lavavajillas, encontramos su modelo de motor silencioso y eficiente. Se trata de un electrodoméstico muy sencillo de utilizar, con un diseño muy fácilmente integrable en tu hogar. Lleva un display incorporado en el que podrás conocer en cada momento el estado de tu mini lavavajillas. Además, podrás acceder a toda la información necesaria, de manera sencilla y rápida.

Siemens SK26E222EU iQ300

Si buscas uno de los modelos más testados de este año, con mayores prestaciones y a precios muy competitivos, este modelo de Siemens es perfecto para ti. Tiene unas características que le hacen muy similar al de otros modelos de lavavajillas de mayor tamaño. Además, contiene todas las garantías que la marca Siemens ofrece en todos sus electrodomésticos.

Bomann TSG 7402

Si te decides por el modelo de Bomann estarás apostando por la sencillez y la practicidad a partes iguales. Con este modelo de mini lavavajillas podrás mantener el menaje de tu hogar limpio en un momento. Además, dispone de un programa rápido para que puedas hacerlo en muy poco tiempo.

Electrolux ESF2400OS

Este modelo de mini lavavajillas de Electrolux es muy compacto y cuenta el certificado de eficiencia energética A+, lo que lo hace un modelo de lavavajillas muy respetuoso con el medio ambiente y que te ahorrará sustos en la factura de la luz.

Klarstein Aquatica

El mini lavavajillas de Klarstein destaca por su diseño sencillo, minimalista y elegante a partes iguales. Lo podrás integrar muy sencillamente en tu cocina y contiene todas las prestaciones de los grandes lavavajillas. Llama la atención su cristal tintado de color negro que está pensado para instalarse sobre una mesa. Tiene un funcionamiento muy sencillo e intuitivo, por lo que no es complicado de poner en marcha. Cuenta con seis programas de lavado distintos para adaptarse a cualquier tipo de vajilla.

Bob Mini Lavavajillas

Si buscas dejar tu vajilla como el primer día, con este mini lavavajillas de Bob, lo podrás conseguir. Se trata de un modelo de electrodoméstico que tiene un sistema de lavado muy sencillo que puede lograr que tu vajilla recupere todo el brillo del primer día. Incluye seis programas diferentes que son: express, diario, intensivo, Eco, cristales y desinfección sin agua. El paquete de este modelo de mini lavavajillas incluye tres cajas de treinta ciclos, noventa ciclos y un rock'n'roll casette que garantizan la mejor calidad de lavado y realzan tu vajilla.

